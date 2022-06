Čaputová o Matovičovi: Ja som vojnovú sekeru nevykopala! Nepáči sa mi, že si vymýšľa veci, jeho balík skončí na ÚS

Jednou z hlavných tém posledných dní bol protiinflačný balík, ktorý sa stal predmetom sporov medzi koaličnými partnermi SaS a OĽaNO. SaS s tým nesúhlasila, no balík v parlamente napriek tomu prešiel. Strhla sa lavína obviňovaní, ktorú zastavila prezidentka Čaputová. Tá zákon vetovala, poslanci však jej veto prelomili. Balík preto skončí na Ústavnom súde.

Archívne VIDEO Parlament prelomil veto prezidentky, schválil protiinflačnú pomoc v pôvodnom znení

Čaputová pripravuje podanie na Ústavný súd

Prezidentka Čaputová pripravuje podanie na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s tzv. protiinflačným balíčkom. Potvrdila to v diskusnej relácii TA3 V politike. Zopakovala, že v rámci prijatej legislatívy namieta legitímnosť využitia skráteného legislatívneho konania v prípade opatrení, ktoré majú platiť od januára 2023.

Archívne VIDEO Zuzana Čaputová vracia do parlamentu prorodinný balík Igora Matoviča

Poukazuje i na nejasnosť prefinancovania opatrení a očakávaný negatívny dosah na samosprávy. Zdôraznila, že nenamieta zákon ako celok, preto nebude ani požadovať okamžité pozastavenie jeho účinnosti, ale len tých ustanovení, ktoré majú platiť od 1. januára.

Čaputová o Mavičovi: Ja som vojnovú sekeru nevykopala

Zuzana Čaputová sa vyjadrila aj k vzťahu s ministrom financií Matovičom a jeho útokoch na jej osobu. "Ja s ním nie som v osobnom spore," povedala s tým, že na jeho osobu invektívy nepoužíva, kritizuje len produkty jeho práce. "Ja som vojnovú sekeru nevykopala ani ju nedržím v ruke." Prezidentke sa nepáčia osobné útoky a to, že si Matovič "vymýšľa veci, ktoré nie sú pravdivé".

Archívne VIDEO Veké zmierenie? SaS na nás za štyri dni zaútočila 365-krát: Odpustime si navzájom, vyzýva Matovič

Najviac sa jej dotýka neoprávnená kritika, klamstvá a bludy. Napríklad slová, že slúži inej moci a je proti rodinám. "Toto sú klamstvá, sú nebezpečné a sú nefér," povedala. Za férovú kritiku považuje prezidentka výhrady voči vyznamenaniu členov Bielej légie. Pripomenula, že nie je jediná, na ktorú minister financií útočí. "Keď sa pozriem na to spektrum ľudí, s ktorými je v konflikte, tak je bohatšie ako len prezidentka Slovenskej republiky," povedala Čaputová na TA3.

S Hegerom chce diskutovať o súčasných problémoch

Hlava štátu skonštatovala, že o situácii na Slovensku chce diskutovať s premiérom Eduardom Hegerom. Témou diskusie budú podľa nej súčasné problémy. Poukázala na to, že o pomoc štátu žiadajú viaceré skupiny obyvateľstva, napríklad lekári, učitelia, samosprávy či marginalizované skupiny. "Okrem kríz tu máme aj vnútropolitickú nestabilitu," dodala.

Prezidentka nie je proti referendu

Čaputová uviedla, že nie je proti referendu. Na Ústavný súd SR by sa obrátila len s jednou otázkou, ktorú ako súčasť petície predstavila opozičná strana Smer. Otázka o bezodkladnej demisii vlády podľa nej vykazuje znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu referendom alebo uznesením NR SR.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Ak súd skonštatuje, že je to v poriadku, bude referendum o oboch otázkach. Ak nie, bude referendum len o druhej otázke. Samozrejme, predpokladom je dostatočný počet podpisov," dodala. Zároveň odmietla tvrdenia o tom, že zmarila referendum. "Ja nie som proti nemu. Je podľa mňa dobrým demokratickým nástrojom," dodala.

Na rozhodnutie o opätovnej kandidatúre mám ešte čas

Opätovnou kandidatúrou sa prezidentka ešte nezaoberá. "Na takéto rozhodnutia mám ešte čas," uviedla v diskusnej relácii, v ktorej hodnotila doterajšie trojročné obdobie vo funkcii. Kandidatúrou sa podľa vlastných slov nezaoberá aj preto, že nechce dávať zámienku vnímať jej aktivity ako kampaň pre znovuzvolenie.

Nečudujem sa, že ľudia sú nahnevaní

Pomoc Ukrajine by podľa nej nemala prevážiť pomoc Slovensku, lebo to vzbudzuje hnev. Preto už dávno od vlády žiadala, aby pomohla ľuďom, ktorí sú v najväčšej núdzi. Treba podľa nej aj zvýšiť platy učiteľom a zdravotníkom. "Keď to prevážime tým, že sa budeme snažiť pomáhať len ukrajinským ľuďom, čo je správne, humánne a nevyhnutné, ale popritom zabudneme na ľudí na Slovensku, tak sa vôbec nečudujem, že to tu vrie, že ľudia sú nahnevaní a naprieč politickým spektrom strácajú dôveru, vrátane mňa,“ povedala Čaputová.

V závere sa poďakovala aj moderátorovi relácie. "Ďakujem za vašu občiansku odvahu," povedala Moderátor TA3 Richard Dírer sa pred dvoma týždňami v televízii priznal, že je gej a skritizoval poslanca Gyimesiho (OĽaNO), ktorý chce zakázať dúhové vlajky na úradoch.