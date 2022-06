PREDPOVEĎ počasia: Z extrému do extrému... čaká nás pekelný týždeň a silné búrky! V piatok príde ochladenie

BRATISLAVA - A je to tu! Školáci majú pred sebou posledný školský týždeň a leto už klope na dvere. Tento týždeň udrú horúčavy v plnej sile. Čaká nás poriadne pekelný týždeň, no pozor si treba dávať aj na silné búrky, ktoré teplo prinesie. Už dnes odštartovala vlna horúčav.

Tento týždeň nás čakajú veľké horúčavy. Varujú pre dnimi aj meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktorí na pondelok a utorok vydali 2. stupeň varovania najmä pre okresy na juhu Slovenska. Prvý stupeň platí aj pre Bratislavu. S teplom však opäť prídu aj silné búrky, na ktoré si treba dávať pozor.

Z predpovede je jasné, že dovolenkové obdobie začne pomerne prudko. Od pondelka udrú silné horúčavy a teplota počas týždňa presiahne 35 stupňov. S extrémnym teplom sú však spojené aj silné búrky, ktoré takisto môžu v niektorých častiach Slovenska udrieť náhle.

PONDELOK

V pondelok sa bude denná teplota pohybovať od 30 do 35 stupňov. Na našou oblasťou sa bude držať veľmi teplý vzduch. Bude teda veľmi teplo a lokálne aj dusno. Chladnejšie by malo byť na Orave, pod Tatrami, na hornom Spiši a prevažne na východe. Búrky hrozia ojedinele na východnom a strednom Slovensku. Sprevádzané budú predovšetkým prívalovým lejakom, v jadrách búrok nie sú vylúčené ani krúpy. V noci bude jasno až polojasno, teplota od 12 do 17 stupňov.

UTOROK

Teplé počasie bude pokračovať aj v utorok a teploty mierne stúpnu. Cez deň sa bude najvyššia teplota pohybovať v rozmedzí od 31 do 36 stupňov, na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami okolo 29 stupňov. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu najmä v západnej časti územia vyskytnúť aj intenzívne prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a na západe sa pridá aj nepríjmené dusno. V noci sa bude teplota pohybovať od 15 do 20 stupňov.

STREDA

Streda nebude iná ako začiatok týždňa. Bude jasno až polojasno, pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť bude mimoriadne teplo a teploty vystúpia až na 36 stupňov. Na niektorých miestach môžu teploty vystúpiť až na 38 stupňov a opäť hrozia búrky. V noci bude od 16 do 21 stupňov.

ŠTVRTOK

Teploty budú vo štvrtok vrcholiť. Teploty sa budú pohybovať rovnako ako prechádzajúce dni. Bude veľmi teplo a malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, opäť sa môžu vyskytnúť prehánky

alebo búrky. V noci bude ešte teplejšie.

PIATOK

V piatok dôjde k menšej zmene. Zrána a okolo obeda bude ešte stále veľmi teplo. Od západu však do strednej Európy príde studený front, ktorý prinesie ochladenie. Začiatok júla sa tak najmä vo večerných hodinách bude zrejme niesť v znamení búrok, ktoré môžu byť sprevádzané prívalovými dažďami a ojedinele aj krúpami.