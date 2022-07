Štvrtkové teploty trhali rekordy: Najteplejší júnový deň v histórii! PREDPOVEĎ mnohých poteší, aký bude víkend?

Extrémne teplo. Presne to tu zažívame posledné dni na Slovensku. Mnohí Slováci posledné dni školského roka ťažko znášali a radšej, ako v laviciach alebo v robote sa videli pri vode. Teploty siahali do astronomických výšin a meteorológovia z toho dôvodu vydali viaceré výstrahy, aj najvyššieho tretieho stupňa pred horúčavami.

Archívne VIDEO Horúčava prilákala na Zemplínsku šíravu rekreantov k vode

Ba čo viac, teploty vo štvrtok vystúpili do takých výšin, že pokorili aj doterajšie rekordy. Bol totiž najteplejším júnovým dňom v histórii meraní. "Doposiaľ platný júnový rekord maximálnej dennej teploty z roku 2012 (38,2 °C) bol dnes podľa operatívnych údajov z automatických staníc prekonaný hneď v niekoľkých lokalitách. Najvyššie teplota vystúpila na stanici Somotor, kde sa oteplilo až na 38,8 °C. Táto hodnota bola najvyššia nielen na území Slovenska, ale podľa meteorologických správ SYNOP aj v rámci Európy, a to aj v porovnaní s vnútrozemským Španielskom, Talianskom či Gréckom (je však možné, že na staniciach, ktoré neposielajú údaje do medzinárodnej výmeny mohlo byť viac, najmä v Maďarsku, Rumunsku či Srbsku)," informovalo SHMÚ na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (10) Zdroj: FB / SHMÚ

Ako dodali, extrémne vysoké teploty neboli len na juhu Slovenska, ale aj napríklad na Liptove či Spiši, kde namerali 27 stupňov, Na Hornom Zemplíne bolo do 38 stupňov a na Horehroní 35 stupňov Celzia. Rovnako informovali, že v Európe vidno dve teplotné rozhrania, pričom jedno patrí zvlnenému studenému frontu nad Rakúskom, Moravou a západným Poľskom, ktoré sa rozpadáva. Tento front nebude mať na nás prakticky žiaden vplyv. "Druhé však áno - ide o studený front aktuálne nad Francúzskom, Beneluxom a západným Nemeckom a v noci z piatka na sobotu bude postupovať aj cez územie Slovenska (na západ dorazí už zajtra večer). Miestami prinesie prehánky a búrky a mierne, v Žilinskom kraji a na Spiši výrazné, ochladenie. Medzitým nás však čaká ešte jeden extrémne horúci deň, pričom na východe Slovenska bude s vysokou pravdepodobnosťou najteplejší v histórii meraní (či už z pohľadu jednotlivých staníc, alebo absolútneho maxima v regióne)," upozornili meteorológovia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SHMÚ

Extrémne horúco aj v piatok

Extrémne horúčavy potrápia Slovensko aj v piatok. Na východe sa môže vyšplhať teplota miestami až na 39 stupňov Celzia, v južných častiach krajiny na 38 stupňov Celzia. Na väčšine územia sa môžu teploty pohybovať od 35 do 37 stupňov Celzia, v niektorých severných okresoch okolo 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého až tretieho stupňa. Výstrahy tretieho stupňa sú vyhlásené pre viaceré južné okresy západného, stredného i východného Slovenska vrátane niektorých okresov v Prešovskom kraji. Vzduch sa môže ohriať na 38 stupňov Celzia.

"Na východe Slovenska bude s vysokou pravdepodobnosťou najteplejší v histórii meraní, či už z pohľadu jednotlivých staníc alebo absolútneho maxima v regióne," uviedol SHMÚ na sociálnej sieti. Pripomína zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity i tvorbu požiarov. Podľa viacerých predpovedných materiálov teplota najvyššie vystúpi na dolnom Zemplíne s hodnotou okolo 39 stupňov Celzia, avšak je len malá pravdepodobnosť, že teplota môže vystúpiť až na hodnotu 40 stupňov Celzia. Táto hodnota je tak veľmi blízko absolútneho slovenského maxima dennej teploty 40,3 stupňa Celzia z 20. júla 2007 z Hurbanova. Podľa meteorológov bolo a aj môže byť prekonaných viacero ďalších významných rekordov, či už staničných, regionálnych alebo celoslovenských.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SHMÚ

Pre väčšinu Slovenska platia výstrahy druhého stupňa, teploty môžu dosiahnuť 35 až 37 stupňov Celzia. Výnimkou sú okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a Poprad, kde platia predbežne výstrahy prvého stupňa. Teploty môžu vystúpiť zväčša na 33 stupňov Celzia, v Poprade na 34 stupňov Celzia. Počas horúčav by mali ľudia denne vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín, deťom je potrebné pitie ponúkať. Pobyt na slnku je lepšie obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. V exteriéri je vhodné chrániť sa vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. A aké bude počasie cez víkend?

Galéria fotiek (10) Zdroj: predpovede.sk

Sobota

Prvý víkendový deň bude polooblačný až oblačný a miestami sa môžu vyskytnúť aj prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a s krúpami. Na západe sa cez deň môžu zrážky ojedinele. Napriek tomu bude teplo a miestami aj dusno. "Cez našu oblasť bude postupovať od západu zvlnený studený front, za ktorým k nám od západu rozšíri tlaková výš," upozornili meteorológovia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa pre vysokými teplotami prevažne pre juh a juhovýchod krajiny - konkrétne pre okresy Levice, Krupina, Zvolen, Lučenec, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, Sobrance, Humenné a Snina.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SHMÚ

Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 14, na juhovýchode okolo 21 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 34, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na severovýchode 21 až 27 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie.

Galéria fotiek (10) Zdroj: predpovede.sk

Nedeľa

Iné počasie bude v nedeľu. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť

a ojedinele prehánky a búrky. Na juhu bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 14, v dolinách miestami okolo 12 stupňov Celzia. "Nad našou oblasťou bude slabnúť tlaková výš a súčasne opäť k nám začne prúdiť od juhozápadu veľmi teplý vzduch," uviedli meteorológovia.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami, na Horehroní a na severovýchode miestami okolo 27 stupňa Celzia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SHMÚ

Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa pre vysokými teplotami prevažne pre juh a juhovýchod krajiny - konkrétne pre okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Zvolen, Lučenec, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, Sobrance, Humenné a Snina. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Galéria fotiek (10) Zdroj: predpovede.sk

Pondelok

Prvý deň nasledujúceho týždňa bude jasný až polooblačný, cez deň pri zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Naďalej bude veľmi teplo a dusno. "Vo veľmi teplom vzduchu k nám bude od západu zasahovať okraj tlakovej výše," napísali meteorológovia. Najnižšia nočná teplota dosiahne 20 až 15, v dolinách miestami okolo 13 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 34 stupňov Celzia.