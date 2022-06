Heger oznámil NOVINKU: Jednorazový príspevok 500 eur! Matovič vyzýva SaS na uzmierenie... Odpustime si

BRATISLAVA – Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur. Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič tlačovku využili na to, aby napravili vzťahy s koaličnou stranou SaS. Minister financií vyzval, aby zabudli na útoky a odpustili si.

Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedli predseda vlády SR Eduard Heger a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽANO). Premiér upozornil, že je to návrh, s ktorým vláda pôjde do budúcotýždňových rokovaní so sociálnymi partnermi, ako posun nad rámec dohody v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

VIDEO Štát chce vyplatiť zamestnancom jednorazový príspevok vo výške 500 eur

Čaká nás veľa rokovaní

"Čaká nás ešte veľa rokovaní, ale chceli sme dať najavo, že prichádzame s riešeniami," zdôraznil šéf kabinetu. Príspevok sa nevzťahuje na zdravotníkov, vojakov či pracovníkov v sociálnych službách. "Tieto skupiny riešime samostatne, predstavíme aj v tomto prípade riešenia," uistil premiér. "Ak niekto tvrdí, že nerobíme nič, hrubo klame," povedal Heger.

VIDEO Matovič zatiaľ nevie, odkiaľ 200 miliónov zoberie: Prostriedky budú riadne kryté, do konca týždňa predstavíme plán

Zatiaľ nie je jasné, odkiaľ Matovič vezme 200 miliónov

Odkiaľ týchto 200 miliónov Matovič zoberie, nechcel povedať. "Prostriedky budú riadne kryté, budú to mimoriadne zdroje, ktoré dnes v rozpočte nemám, ale nebudem z toho robiť tému verejnú, ľudia si nezaslúžia byť rukojemníkmi akýchkoľvek sporov," ozrejmil minister financií. Do konca týždňa chce tiež Matovič predstaviť plán, ako budú zvyšované platy učiteľov a iných zamestnancov verejnej správy na budúci rok.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Uvedomujeme si, že rokovania sa týkajú aj rokov 2023 a 2024," povedal Heger. Ponuku na jednorázové vyplatenie 500 eur treba chápať v kontexte celkového zvyšovania platov vo verejnej sfére. Vláda zrejme opakuje krok z minulého roka, kedy dohodla s odbormi jednorázových 350 eur a k tomu rast platov len o tri percentá.

VIDEO Veké zmierenie? SaS na nás za štyri dni zaútočila 365-krát: Odpustime si navzájom, vyzýva Matovič

Aj učiteľom sa zatiaľ zvýšia platy o tri percentá. Premiér a minister financií na tlačovej besede nepovedali, o koľko percent navrhnú rast platov vo verejnej sfére. Minister školstva Branislav Gröhling chce dlhodobo dosiahnuť zvýšenie platov o 10 percent. Liberáli však odmietajú, aby sa zvyšovanie platov podmieňovalo zvýšením iných daní.

Vybičované emócie

Heger aj Matovič sa ospravedlňujú ľuďom za turbulentné diskusie. Dohodu chcú hľadať za zatvorenými dverami a neprenášať hádky na verejnosť. Heger povedal, že o tomto rokujú už niekoľko týždňov a diskusia bude prebiehať ďalej. "To, že jedna strana nechodí na koaličnú radu, je znakom vybičovanej emócie, ale chceme hľadať dohodu, teraz prinášame riešenie na tento rok," povedal Heger, podľa ktorého je dôležité, aby koalícia dovládla do konca volebného obdobia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Veké zmierenie? Odpustime si, vyzýva Matovič

Premiér Heger ozrejmil, že v tomto štádiu ide o návrh premiéra, ktorý to konzultoval spolu s ministrom financií. Ten budu prejednávať s odbormi. "Nevieme, na čom sa dohodneme. Keď sa dohodneme, oznámime to," povedal Heger. Čo sa týka koaličných vzťahov, Heger je ten, ktorý sa snaží situáciu upokojiť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič si neodpustil mierne rýpnutie do koaličného partnera. Uviedol, že za posledný týždeň strana SaS zaútočila 365-krát, kým Matovič dal len jeden poriadny útok. Rovnako zopakoval, že jeho návrh na zvýšenie platov bol trikrát vetovaný. "Nechcem to ďalej riešiť," povedal s tým, že si praje, aby prebehla riadna diskusia. "Ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol," uviedol. Na záver vyzval SaS, osobitne Sulíka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Poďme spolu bojovať za ľudí a nie proti sebe," povedal. "Nerád by som bol, keby sme sa do budúcna takto obviňovali a potom budeme trucovať a nebudeme chodiť na koaličné rady," uviedol. "Odpustime si, čo sme si navzájom urobili, ja tých 365 útokov odpúšťam za všetkých, aj keď to nie je príjemné. Bol by som rád, keby rovnaké gesto urobili aj kolegovia z SaS," dodal.

SaS si vie predstaviť, že balík podporí

Strana Sloboda a Solidarita v reakcii na tlačovku uviedla, že si vie predstaviť podporu jednorazovej finančnej pomoci zamestnancov v štátnej a verejnej správe, ak na to minister financií Igor Matovič nájde kryté zdroje z tohtoročného rozpočtu. "SaS dlhodobo bojuje za vyššie platy nielen pre zamestnancov škôl, zdravotníkov, ale aj pre iné oblasti štátnej a verejnej správy. Ak minister financií dokáže nájsť kryté zdroje z tohtoročného rozpočtu, tak si vieme po oboznámení sa s celým návrhom predstaviť podporu spomínanej jednorazovej pomoci," spresnil hovorca strany Ondrej Šprlák.

Návrh vlády vnímam pozitívne, realizácia bude predmetom rokovaní

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR pozitívne vníma signál vlády o možnom využití disponibilných zdrojov pre príspevky k platom zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Konkrétny spôsob, ako sa financie pretavia do ich platov, však budú predmetom až nadchádzajúcich rokovaní medzi vládou a odborármi. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová to uviedla v reakcii na návrh jednorazového príspevku vo výške 500 eur.

Uhlerová pripomenula už skôr komunikovanú požiadavku odborárov na desaťpercentné navyšovanie platov v štátnej a verejnej správe od 1. júla, resp. v najbližšom období. "Určite pôjdeme na rokovania s ambíciou pretaviť disponibilné zdroje do valorizácie, zároveň sa nám otvárajú možnosti rokovať o požiadavke na valorizáciu aj v ďalšom roku," dodala prezidentka KOZ.