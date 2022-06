Kollár prekvapil: Podá návrh na skrátenie volebného obdobia! TOTO by podporil, aj keby mal položiť koaličnú zmluvu

Galéria fotiek (4) Boris Kollár

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo.