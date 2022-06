Doktorka, ktorá vyoperovala zdravé oko: Obrovská kritika pacientov! Profesionálka s neľudským správaním

BRATISLAVA - Uznávaná doktorka, ktorú ocenil aj exprezident Andrej Kiska, kapacita v oftalmológii a skutočná profesionálka - to je doktorka Alena, ktorá v Ružinovskej nemocnici vyoperovala pacientovi zdravé oko, v dôsledku čoho úplne oslepol. Pacienti sa však už roky dozadu sťažovali na jej prístup.

Očná lekárka Alena F., ktorá pracovala v Ružinovskej nemocnici, ešte v novembri minulého roka vyoperovala pacientovi zdravé oko. V dôsledku zbabranej operácie prišiel muž o obe oči a úplne oslepol. Verejnosť sa o tom dozvedela až teraz, keď prípad začal na podnet rodiny riešiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

"Nemocnica poskytla pacientovi a jeho rodine plnú súčinnosť pri zmiernení následkov, a to zdravotníckeho, psychologického aj sociálneho charakteru. Veľmi citlivo vnímame túto tragickú udalosť, samozrejme, s dotknutými komunikujeme a budeme nápomocní vo všetkých smeroch," reagovala pre TASR Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava, pod ktorú zariadenie patrí. Vzniknutej situácie im je podľa jej slov nesmierne ľúto. Potvrdila, že lekárka už prácu pri lôžku pacienta ani na ambulancii a operačných sálach oftalmologickej kliniky nevykonáva.

Archívne VIDEO K incidentu v ružinovskej nemocnici sa vyjadril aj minister Vladimír Lengvarský

Chybu priznáva

Uznávaná oftalmologička, ktorú v minulosti ocenil aj exprezident Andrej Kiska, pre DenníkN povedala, že je to jej chyba a nedá sa to odpustiť. "Beriem plnú zodpovednosť za svoje pochybenie v danom momente, hoci ako naznačujete, ide o tímovú prácu, zodpovedný je operatér, a to som bola ja," povedala v rozhovore.

Alena ďalej učí na Univerzite Komenského, kde pôsobila aj v minulosti a zároveň pracuje na súkromnej klinike. Aj keď ide o uznávanú kapacitu v oftalmológii, mnohí pacienti sa už pred pár rokmi sťažovali na jej pristup k pacientom.

"Nakoľko "ošetrenie" u tejto doktorky bolo hlboko ponižujúce, arogantné, bez štipky ľudskosti a citu, musím po uplynutí 3 mesiacov od pohrebu mojej mamičky zareagovať. Žiaľ, nezabudla som... Jej prístup zanechal vo mne hlboké, nepochopiteľné rany. V auguste 2020 sme sa akútne, nešťastne dostali k tejto osobe, ktorá sa k mojej onkologickej mamičke správala ako k zbytočnému odpadu. Maximálna arogancia z jej strany. S poloúsmevom skonštatovala, že tu už neexistuje pomoc a drgla do jej hlavy, kde mala "škaredé" znamienko pod ofinou, že "a táto rakovina tu čo robí??" napísala recenziu na lekárku Erika.

Aj ďalšie recenzie poukazujú na arogantné správanie sa lekárky. Našlo sa však aj pár takých, ktoré o nej hovoria ako o príjemnej osobe a výbornej profesionálke, avšak tie zlé prevládali.