Úrad vlády má koordinovať inklúziu rómskych komunít a využitie eurofondov

BRATISLAVA - Úrad vlády (ÚV) SR by mal po novom koordinovať inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, a tiež použitie finančných prostriedkov z fondov EÚ určených na túto inklúziu. Na tento účel sa má v rámci ÚV zriadiť samostatná organizačná zložka. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.