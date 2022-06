Poslanci sa zídu v utorok: Pokračovať majú v diskusii o odvolávaní Sulíka

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (28. 6.). Pokračovať majú v diskusii k návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie. Počas týždňa by sa mali venovať aj viacerým neprerokovaným bodom z programu 66. schôdze, rozhodnúť by mali aj o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO).