Čaputová na Pellegriniho prvýkrát stráca dych! Čo dalo šéfovi Hlasu krídla? Odpoveď majú politológovia

BRATISLAVA - Politické preferencie sú niečím, čo aj politikom dodáva sviežu energiu a dych do ďalšieho boja o voliča či iných priaznivcov. Ani posledný prieskum dôveryhodnosti určite nenechal chladným takmer nikoho v politike a je jasné, že šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini prvýkrát predbehol v dôvere prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá bola v prieskumoch dlhodobo jednotkou. To, ako tento jav vyzerá z pohľadu politológov, prinášame v tomto článku.

archívne video

Najdôveryhodnejším spomedzi slovenských politických lídrov je šéf mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini. Dôveruje mu 44 percent a nedôveruje 53 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý bol realizovaný od 25. do 31. mája na vzorke 1008 respondentov. Na druhom mieste v prieskume skončila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrilo dôveru 42 percent a nedôveru 57 percent opýtaných.

Čo na to politológovia? Vraj netreba mať unáhlené závery

Čaputová na druhom mieste v tomto type prieskumu nebola už dlhší čas, a tak ide o zásadnú zmenu. Preto nás logicky zaujímal aj politologický zásah do tohto javu a ako to tieto osobnosti čítajú.

Politológ a analytik Michal Cirner však celú situáciu až tak dramaticky nevidí. "Je to len nálada voličov v danom čase, preto by som nerobil unáhlené závery, ale pokles popularity prezidentky je dlhodobejší trend a je za ním mnoho faktorov - niektoré rozhodnutia prezidentky, útoky od koaličných aj opozičných politikov, dĺžka "prezidentovania", keď už prezidentka začína byť "okukaná" a podobne," vysvetľuje si tento jav Cirner.

Tieto typy prieskumov sú nezmysel, myslí si Štefančík

Ďalší politológ Radoslav Štefančík si tiež nemyslí, že ide o zásadný prelom. "Posuny o 1-2 percentá sú nezaujímavé, sú v rámci štatistickej odchýlky, takže nič zásadné neznamenajú. Z týchto čísiel netreba robiť veľkú agendu, lebo prieskumy dôveryhodnosti sú tým najnezmyselnejším prieskumom, aký sa v našich zemepisných šírkach robí," myslí si Štefančík.

Galéria fotiek (4) Radoslav Štefančík, politológ

Zdroj: archív R.Š.

Časť verejnosti je z prezidentky rozčarovaná až sklamaná

"Samozrejme, nepopularita prezidentky vyplýva najmä z toho, že časť elektorátu je rozčarovaná z výkonu jej mandátu, a to sa týka rozhodnutí prezidentky, jej verejných vyjadrení a celkového pôsobenia na politickej scéne. Evidentne sa to časti voličov nepáči - ako koná a prečo tak podľa nich koná," číta posledné čísla prieskumu Cirner. "Hlava štátu robí dobre, ak sa neriadi prieskumami dôveryhodnosti, lebo to by sme dopadli ako krajina veľmi zle, ak by každú chvíľu pozerala na percentá," doplnil Štefančík.

Pellegrini nemusí robiť vlastne vôbec nič a len tak rastie

Aj tak vo vzduchu visí otázka, či nemôže tím prezidentky robiť svoju prácu v niečom lepšie, alebo či nerobí nejaké chyby. Rovnako tak je legitímne sa pýtať, či sa Čaputová ešte na čelo rebríčka niekedy opäť vráti. "Myslím si, že áno, v prezidentskom paláci sa budú musieť viac snažiť a zaradiť vyššiu rýchlosť," povedal Cirner. Pellegrini má vraj podľa neho jednoduchý recept na úspech. "Tým, že je. Je prirodzenou alternatívou voči vláde, pretože jeho strana je v prieskumoch lídrom popularity, takže na to, aby bol obľúbený stačí málo, dokonca nemusí robiť skoro nič, stačí, že vláda je nepopulárna," analytuje Pellegriniho posun v prieskume Cirner.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Aj Štefančík hádže príčinu Pellegriniho rastu v popularite na vládu. "Je pochopiteľné, že ak máte vo vláde Matoviča, ktorý patrí k najnedôveryhodnejším politikom v moderných dejinách Slovenska, že opozícia bude z tohto stavu ťažiť. Kým bude Matovič ovplyvňovať spravovanie vecí verejných, verejný diskurz a vzťahy medzi koalíciami, dovtedy v tejto koalícii pokoj nebude. Fico kedysi zvíťazil, lebo sľúbil stabilnú vládu. A hoci jeho koaličné vlády až také stabilné neboli, aspoň na verejnosti vytváral dojem, že to tak je," popisuje Štefančík.