REAKCIE na rozhodnutie Čaputovej: Ďakujem, pani prezidentka! Heger to rešpektuje, poslanci by to mali využiť

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová dnes oznámila, že vráti parlamentu na opätovné prerokovanie takzvaný protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Minister školstva Branislav Grohling jej poďakoval.

"Tých, ktorí čelia chudobe, sú pracujúci, majú odrastené deti alebo deti vôbec nemajú. Alebo sú to matky samoživiteľky, starajú sa o viac detí a z tohto dôvodu nemôžu sa zamestnať, alebo jednoosoboví dôchodcovia," skonštatovala počas utorkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Prezidentka vrátila protiinflačný balík parlamentu na opätovné prerokovanie. Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala vládu, aby ľuďom v chudobe pomohla ešte viac a to čo najskôr. Zároveň má vláda podľa nej pomôcť vyše 200-tisíc ľuďom, ktorých sa tzv. protiinflačný balík netýka. Pripomenula, že legislatíva je viazaná na deti. Hlava štátu zdôraznila, že na Slovensku je mnoho ľudí ohrozených chudobou, na ktorých táto legislatíva nepamätá.

Mimoparlamentná Aliancia ocenila, že prezidentka nebrzdí vyplatenie jednorazovej pomoci. "Poslanci budú mať možnosť prijať opatrenia, ktoré budú odborné a nie politické," poznamenala Aliancia. Podporu rodín označila za svoju prioritu. Považuje však za neprijateľné, že v čase krízy a inflácie sa stali rukojemníkmi politických bojov koaličných strán. Aliancia kritizuje, že vláda "bez znásilnenia legislatívneho procesu" nedokáže prijať opatrenia na včasnú kompenzáciu zvýšených nákladov občanom. Takzvanú daňovú revolúciu z dielne Matoviča nepovažuje za prorodinný ani protiinflačný balík. Okrem toho kritizuje dôsledky na samosprávy. V prípade podania na ÚS by uvítala verdikt, ktorým sa zabráni zneužívaniu inštitútu skráteného legislatívneho konania.

"Musíme sa pokúsiť nájsť riešenie, ktoré bude skutočnou prorodinnou politikou pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, a zároveň nebude dramatické pre verejný rozpočet i pre mestá a obce," povedal Rybníček. Deklaruje, že ÚMS je pripravená rokovať a nájsť zmysluplné riešenie. Zástupcovia miest a obcí kritizovali parlamentom prijatý protiinflačný balík a vyzvali hlavu štátu, aby legislatívu z dielne ministra financií Igora Matoviča nepodpísala. Viaceré samosprávy avizovali, že im budú v rozpočtoch chýbať financie, nevylúčili zvyšovanie daní a poplatkov. Ministerstvo financií sa voči kritike samospráv ohradilo a argumentovalo, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti.

Mimoparlamentná strana Hlas rešpektuje rozhodnutie prezidentky. "Ak bude balík opatrení schvaľovaný v rovnakej a nedostatočnej podobe, poslanci Hlasu sa opäť zdržia hlasovania. Balík opatrení predstavuje určitú pomoc rodinám, no v žiadnom prípade nejde o protiinflačný balíček. Vláda pri zdražovaní pomohla ľuďom len minimálne a obrovské skupiny ľudí, ako sú dôchodcovia či pracujúci bez nezaopatrených detí, vylúčila z pomoci úplne. Preto si doteraz nesplnila domácu úlohu a občania oprávnene čakajú na skutočnú pomoc od štátu," vyhlásil líder Hlasu Peter Pellegrini.

Poslanec za stranu Za ľudí Juraj Šeliga rešpektuje rozhodnutie prezidentky. "Počkám na písomné vyhotovenie jej pripomienok a potom ako poslanci povieme, ako sa k hlasovaniu postavíme. Vopred však jasne hovorím, že akékoľvek útoky na pani prezidentku za to, že vrátila zákon nie sú na mieste. Práve naopak, aj toto “veto” by sme mali využiť ako príležitosť na korektnú spoluprácu medzi Národnou radou Slovenskej republiky a pani prezidentkou Čaputovou," napísal Šeliga na sociálnej sieti.

