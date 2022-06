Jedna z cestujúcich porozprávala o nehode vlakov: Najskôr ohlušujúce ticho, potom plač! Čo sa vnútri dialo?

VRÚTKY – Vyše 70 zranených, desiatky prevezených do nemocníc a traja ťažko zranení. Taká je bilancia piatkovej nehody vlakov medzi Varínom a Vrútkami. Čo nehode predchádzalo, sa doteraz nevie a príčiny vyšetrujú ako železničiari, tak aj policajti. Momenty nehody však opísala Eva, ktorá v osudnom vlaku bola. Z jej slov doslova mrazí!

Celé sa to stalo v piatok podvečer. Na železničnej trati medzi Vrútkami a Varínom sa stala nehoda osobného vlaku a rušňa, ktorý mu išiel na pomoc. Bilancia nehody bola hrozná, aj keď našťastie nikto nezomrel. "Na mieste bolo ošetrených 74 pacientov, 34 z nich bolo prevezených do nemocníc v Martine, Žiline, Ružomberku, Považskej Bystrici a Dolnom Kubíne. Nemocnice k 22.30 h prijali 15 pacientov, traja sú vo vážnejšom stave, utrpeli polytraumy," konkretizoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Ľahko sa zranilo 59 osôb, stredne ťažko 11 ľudí a štyri osoby boli zranené ťažko," ozrejmila hovorkyňa žilinskej polície Gabriela Kremeňová. V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.

To, čo sa dialo v osudnom vlaku, sa rozhodla porozprávať Eva, ktorá osobným vlakom cestovala spolu s kamarátkou. Do vlaku nastúpili v Žiline, pričom podľa jej slov krátko pred tunelmi sa vo vlakoch vyplo všetko, čo bolo na elektrinu, nedali sa otvoriť ani dvere. Krátko na to pocítili silný náraz. „Ja som ani nespala, ak som aj spala, stále som mala pred očami, ako tam ľudia ležali, zranení na sedačkách, na zemi. Po tej chvíli ticha od nárazu sa začali ozývať odvšadiaľ ľudia, že pomôžte mi, potrebujem pomoc, bolí ma ruka, bolí ma brucho, chrbtica,“ uviedla Eva pre portál tvnoviny.sk.

Podľa jej slov však na miesto prišli rýchlo záchranné zložky, ktoré pomáhali cestujúcim. Keď vo dverách uvidela hasičov, vedela, že všetko bude v poriadku. „Prvotnou úlohou bolo vyslobodiť zranených z vozidiel a zabezpečiť im predlekársku prvú pomoc," ozrejmil veliteľ hasičov. Podľa medializovaných informácií mal najvážnejšie zranenia rušňovodič, ktorého stav sa však podarilo ešte počas piatka stabilizovať. Hmotnú škodu následkom nehody podľa nej vyčíslili na dva milióny eur. "Presné príčiny, ako aj okolnosti železničnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala, podľa hovorcu Železničnej spoločnost Slovensko Tomáša Kováča však bude škoda niekoľko miliónov eur. Ako dodal, k nehode nemuselo dôjsť.