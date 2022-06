PREDPOVEĎ Na Slovensko sa ženie dramatická zmena počasia: Prv horúčavy, a potom? Na TOTO sa pripravte!

Uplynulý víkend bol veľmi príjemný, no v sobotu večer prišli od Rakúska a Česka výrazné búrkové systémy. Podľa meteorológov išlo o silné supercelárne búrky. Nad Záhorím a Malými Karpatmi zaznamenali v sobotu (4. 6.) večer intenzívnu supercelárnu búrku, ktorá na územie Slovenka postupovala z južnej Moravy. Podľa meteorológov bola mimoriadne vysoká, pričom z jej južnej strany bol zreteľne viditeľný rotujúci výstupný prúd. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Tým bola veľmi fotogenická. Žiaľ, priniesla aj veľké krúpy s priemerom približne štyroch centimetrov, ktoré boli lokálne hnané aj vetrom," približuje SHMÚ. Spôsobené tak boli škody na majetku a vegetácii. V oblasti Kútov a Moravského Svätého Jána boli zaznamenané aj škody po vetre.

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude upršaná, na mnohých miestach aj s intenzívnymi búrkami. Nadránom sa môže objaviť aj hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách 12 až 7 stupňov Celzia. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami, ktoré platia najmä pre západné Slovensko a okolie Bratislavského kraja.

Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Na krajnom západe hrozia prehánky, aj búrky. „Od západu postúpi nad naše územie rozpadávajúci sa zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Beneluxu nad Severné

more,“ informovali meteorológovia z SHMÚ. Najvyššia denná teplota dosiahne 24 až 29 stupňov Celzia, na krajnom západe do 24 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom dosiahne 14 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Utorok

Utorok bude prevažne polooblačný, no naďalej teplý. Na krajnom západe treba počítať aj s prehánkami a búrkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 11 stupňov Celzia, na Orave do 9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov Celzia, na Orave, Kysuciach a pod Tatrami aj chladnejšie. „Od západu postúpi do našej oblasti ďalší studený front spojený s tlakovou nížou nad Severným morom. Pred ním sa naše územie bude nachádzať v teplom vzduchu,“ upozornili meteorológovia. Fúkať bude slabý južný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Streda

V strede týždňa príde veľká zmena počasia. Cez deň bude prevažne veľká oblačnosť, na mnohých miestach aj s prehánkami či intenzívnymi búrkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 17 až 12 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia, na východe do 29 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Štvrtok

Štvrtok bude prevažne oblačný s prehánkami či dažďom. Zrána sa ojedinele môže vyskytnúť aj hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 17 až 11 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov Celzia.

Piatok

Posledný pracovný deň bude malá, miestami až zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 17 až 11 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 22 až 28 stupňov Celzia.

Sobota

Víkend bude opäť príjemný a veľmi horúci. Cez deň bude jasno až polooblačno s teplotami od 24 do 30 stupňov Celzia. V noci dosiahne teplota 16 až 10 stupňov Celzia.