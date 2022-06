Španielsko zažíva najväčšiu vlnu horúčav za posledné desaťročia: Vysoké teploty čakajú aj Francúzsko

Kým v sobotu dosiahli teploty v mestách Sevilla a Córdoba 40 stupňov Celzia, v nedeľu by sa vlna horúčav mohla zintenzívniť a v niektorých častiach južného Španielska by mohli teploty vystúpiť až na 43 stupňov Celzia. Podľa španielskeho meteorologického ústavu prudký nárast teplôt spôsobil brázda teplého vzduchu zo severnej Afriky.

Galéria fotiek (2) Španielsko bojuje s vlnou horúčav

Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez

Horúčavy by mohli vo veľkej časti Španielska trvať až do 15. júna, teda už šesť dní pred oficiálnym začiatkom leta, ktoré sa začne 21. júna. Od konca budúceho týždňa sa očakáva vlna horúčav aj vo Francúzsku, kde sa takéto javy zvyčajne vyskytujú len uprostred leta. Regióny, ktoré sú najviac vystavené vysokému riziku horúčav, sú na juhozápade a v strede krajiny, kde sa maximálne teploty priblížia k 34 až 38 stupňom Celzia. V Akvitánii a oblasti Stredozemného mora by mohli namerať miestami dokonca až okolo 40 stupňov Celzia.