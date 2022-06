VIDEO Naď rokoval so švédskym ministrom Hultqvistom o členstve v NATO i obstarávaní pásovej techniky

Slovenský minister vyzdvihol rozhodnutie Švédska a Fínska vstúpiť do NATO. "Ten krok je naozaj historický, veľmi ho oceňujeme nielen politicky, ale aj vojensky," poznamenal s tým, že to zvýši vojenské spôsobilosti Aliancie. Deklaroval, že zo strany Slovenska bude proces ratifikácie veľmi rýchly. Verí aj v dohodu s Tureckom, ktoré má zatiaľ k vstupu severských krajín výhrady. Švédsky minister sa vzhľadom na prebiehajúci dialóg s Ankarou k otázke nechcel vyjadrovať. Hultqvist zdôraznil význam jednoty vo svete, kde je pre konanie Ruska napätie. Hovorí o určitej železnej opone či novej studenej vojne.

Hultqvist odovzdal Naďovi pozvanie na návštevu Švédska

"Prebieha vojna na Ukrajine a našou úlohou je pomáhať Ukrajine, pretože nás všetkých spája," skonštatoval. Poďakoval sa za vojenskú pomoc Slovenska. Piatkové rokovanie na Slovensku označil Hultqvist za jasný signál dobrej spolupráce Švédska a Slovenska. Naďovi odovzdal pozvanie na návštevu Švédska. Rozhodnutie o víťazovi tendra na pásovú techniku v predpokladanej hodnote 1,7 miliardy eur, do ktorého je Švédsko zapojené, by podľa Naďa mohla vláda prijať v najbližšom čase.

Galéria fotiek (3) Minister obrany SR Jaroslav Naď sa stretol s ministrom obrany Švédska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Prebiehajú rokovania o zvýšení obranného rozpočtu

"Komisia, ktorá mala 70 členov, vyhodnotila ponuku Švédskeho kráľovstva ako technicky najviac spĺňajúcu požiadavky, ktoré sme postavili. Ale toto je rozhodnutie vlády SR a aj výber je stanovený ako vláda - vláda. To znamená, berú sa do úvahy aj iné aspekty, nielen technické," upozornil. Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany, ktorý zohľadní aj konflikt na Ukrajine, by podľa Naďa mohol rezort na vládu predložiť v najbližšom čase.

Pripomienkové konanie už vyhodnotili, no vzhľadom na situáciu prebiehajú rokovania o zvýšení obranného rozpočtu. "Ak naozaj pôjdeme cestou dvoch percent HDP na obranu, ako to vyzerá, že je predbežná dohoda, môžeme robiť ďalšie projekty," dodal. Projekty kolesovej a pásovej techniky sú podľa neho finančne kryté.