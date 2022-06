Robert Fico nesúhlasí s tvrdeniami Jána Šikutu, že na Najvyššom súde je všetko v poriadku

"Pán predseda NS SR, buď neviete, čo sa na Vašom súde deje, čo by bolo mimoriadne nepríjemné, alebo Vás zavádzajú. Evidentne však máte na súde sudcov, ktorí sa politicky angažujú a skôr ako pošlú rozhodnutie dotknutým osobám, informujú spriaznené médiá. Nehovorte, že na NS SR je všetko v poriadku," odkazuje Fico s tým, že niektorí sudcovia v priamom prenose likvidujú právny štát. Za škandalózne označil napríklad to, že rozhodnutie o väzbe exministra vnútra Roberta Kaliňáka nedostal doteraz ani on sám, ani jeho obhajcovia, ale prečítať si ho mohli v príspevku jedného z denníkov.

"Tak si predstavte, že vo vláde sedí Smer a akékoľvek súdne rozhodnutie týkajúce sa opozičného politika by sme si najskôr prečítali v novinách a až potom by ho dostal opozičný politik. To by bol cirkus," myslí si Fico poukazujúc aj na nezákonnosť a zaujatosť niektorých sudcov.