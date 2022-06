AKTUÁLNE Fico oficiálne oznámil REFERENDUM: Slovákom ponúkajú dve otázky, okamžitá podpora ďalších strán

VIDEO Tlačová konferencia Smeru-SD na tému referenda:

Znenie dvoch otázok v petičnom hárku

Prvá otázka má znieť: "Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?" Ak na túto otázku odpovie dostatočný počet ľudí pozitívne, tak vláda bude mať podľa Fica povinnosť bezodkladne podať demisiu po referende.

Druhá otázka sa týka zmeny ústavy. "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?" ozrejmil Fico. V ústave tak chcú zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie na základe výsledku referenda alebo uznesenia NR SR. "Pri tomto uznesení bude stačiť 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov NR SR," dodal.

Fico vyhlásil, že pokiaľ sa podarí potrebné podpisy vyzbierať do 31. júla alebo do 15. augusta, tak sa podľa neho môže referendum konať spoločne s jesennými voľbami. "Ušetrilo by sa tým veľa peňazí, bolo by to efektívne a ekonomické," priblížil.

Takto vyzerá petičný hárok, ktorý sa bude dávať na podpis občanom:

S kým všetkým Fico o referende rokoval?

Politickú podporu referendu podľa Fica deklarovali mimoparlamentné strany Hlas-SD, SNS a Republika. Šéf Smeru-SD zároveň očakáva, že sa pre súčinnosť pri zbere podpisov obráti aj na ďalšie politické strany. "Referendum je jediný spôsob, ktorý ľuďom na Slovensku ostal, aby vyslovili zásadným spôsobom nespokojnosť s touto vládou a požiadali ju, aby odišla," uviedol mimoparlamentný Hlas-SD. Verí, že referendum bude úspešné, a spraví všetko pre to, aby sa uskutočnilo čo najskôr.

SNS pomôže s podpismi

SNS sľubuje, že urobí všetko pre vyzbieranie 350.000 podpisov potrebných pre vypísanie referenda. Zdôrazňuje potrebu spolupráce opozičných strán. "Veríme, že sa aj na tomto referende Peter Pellegrini a Robert Fico poučia, že musia spolupracovať, pretože inak nedôjde k zmene vlády Sulíka, Matoviča, Kollára," uviedla SNS.

Kolíková považuje otázku v hárku za mätúcu

Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková považuje referendovú otázku o skrátení volebného obdobia, ktorú v piatok predstavil opozičný Smer-SD, za mätúcu. "Je zrejmé, že môže byť vo veľkej miere mätúca aj pre všetkých, ktorí ju podpisujú," vyhlásila ministerka.

Súčasťou petičnej akcie k referendu sú dve otázky. Druhá sa týka súhlasu s možnosťou predčasne ukončiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR referendom alebo uznesením NR SR. "S ohľadom na judikatúru Ústavného súdu SR by práve takto koncipované otázky nemali byť obsahom referenda," povedala Kolíková.

V súvislosti s prvou otázkou o podaní demisie vládou SR hovorí ministerka o politickej hre. "Referendum nepredpokladá takýto druh politickej otázky," podotkla s tým, že aj po prípadnej demisii vlády môže byť do exekutívy vymenovaná rovnaká osoba.

Šéf Súdnej rady hovorí, že otázky by nemali mať nádej na úspech

Predstavené referendové otázky by na základe predošlého nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR nemali mať nádej na úspech. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák to uviedol v reakcii na spustenie petičnej akcie opozičného Smeru-SD k referendu o predčasných voľbách.

"Prezidentka by pokojne mohla rozhodnúť, že nevyhlási také referendum. To je už otázka odvahy riešiť štátnicky ústavnoprávny problém, ktorý kvári túto krajinu," podotkol Mazák s tým, že je legitímne otvárať otázku referenda, organizovať ho a navrhovať otázky.

Naformulovať ústavne súladnú referendovú otázku o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nevidí za veľmi schodné. "Aj pri veľkej úprimnosti a rešpektovaní toho, že referendum je ľudové hlasovanie, neviem vďaka nálezu nájsť žiadny operačný priestor na to, aby sa dala sformulovať otázka, ktorá nevzbudí veľké pochybnosti o jej súlade s ústavou," dodal.