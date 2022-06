Ďalší koaličný spor: Remišová chce zvyšovať platy učiteľov! Tvrdý ODKAZ Gröhlinga... Nech sa radšej venuje eurofondom

BRATISLAVA - Zdá sa, že Richard Sulík a Igor Matovič majú malú konkurenciu. Kým prekáračky lídrov dvoch aktuálne najsilnejších koaličných strán trvajú mesiace a sú ostré, medzi ministrom školstva a ministerkou investícií to začalo vrieť po včerajšej tlačovke.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová včera na tlačovke predstavil tzv. platový automat, v rámci ktorého chce presadiť zvýšenie platov učiteľov. Návrh, ktorý by mal byť zakotvený aj v zákone, chce presadiť na koaličnej rade. Minister školstva na to nereagoval, poznamenal len, že by sa mala Remišová radšej venovať eurofondom, ktoré patria do jej kompetencie.

Ona vie byť v konflikte aj sama so sebou

Slovensko žije nielen podľa Gröhlinga posledné týždne konfliktom. "Na konflikt potrebujete dvoch ľudí. V tomto konflikte nechám pani Remišovú osamote, nebudem jej nič odkazovať. Ona zvládne byť v konflikte aj sama so sebou," povedal po rokovaní vlády minister školstva s tým, že za nich hovorí ich práca.

"Ja by som chcel poprosiť iba pani Remišovú, aby sa pozrela na eurofondy a partnerskú dohodu, pretože na budúci rok nebudeme mať z čoho platiť asistentov učiteľov. Školy nám chátrajú a na to by bolo dobré využiť eurofondové projekty," uviedol s tým, že bude aj naďalej obhajovať platy učiteľov. Gröhling sa o tom rozprával už aj s premiérom a v pláne sú ďalšie rokovania nielen s premiérom, ale aj s ministrom financií. "Túto tému si musíme vydebatovať vo vnútri a následne si povedať, aký je výsledok," povedal s tým, že ich čaká protest a nemyslí si, žeby sa z toho malo robiť divadlo.

Zbytočné reči Gröhlinga

Remišová sa v reakcii na slová Gröhlinga pousmiala. "Sú to zbytočné vyjadrenia od pána Gröhlinga. V prvom rade chceme, aby učitelia mali vyššie platy. Bola by som nerada, keby si túto koalíciu ľudia zapamätali ako tú, ktorá nedokázala učiteľom v čase celosvetovej inflácie nedokázala zvýšiť platy. Aj preto sme prišli s kompromisným návrhom platového automatu pre platy verejných zamestnancov s tým, žeby sa učiteľom zvýšili platov o 10 %. Toto chceme presadiť, to je všetko," povedala.

Podľa nej nefušuje Gröhlingovi do remesla. "Je úloha celej koalície, aby sa na to našli peniaze," povedala. "Keď sa predseda SaS vedel hádzať o zem, aby neplatili da§ z nadmerného zisku firmy, ktoré majú nezaslúžený zisk, ktorý súvisí s vojnou na Ukrajine a s celosvetovou krízou... Tak dúfam, že sa bude hádzať o zem aj kvôli platom učiteľov," dodala vicepremiérka.

Za ľudí navrhuje platový automat

Strana Za ľudí chce presadiť vyššie platy pre učiteľov a tento bod chce presadzovať aj na koaličnej rade. Navrhuje platový automat, ktorý bude ukotvený v zákone. Remišová poznamenala, že strana Za ľudí chce presadiť systémové riešenie, aby mechanizmus zvyšovania platov učiteľov bol zakotvený priamo v zákone. "To znamená, že priamo so zvýšením sa musí v každoročnom rozpočte rátať," vysvetlila Remišová s tým, že podobne to funguje aj v zdravotníctve. Vzdelávanie považuje strana podľa jej slov za mimoriadne dôležité.

Podpredsedníčka strany Viera Leščáková poukázala na to, že nejde o útok na ministra školstva alebo predsedu liberálov Richarda Sulíka, ale chcú presadiť zvýšenie platov v školstve. Ako uviedla, uplynulý týždeň prišli s návrhom zdanenú ruskú ropu pretaviť do platov učiteľov, čo strana SaS zamietla. Tvrdí, že prostriedky na zvýšenie platov učiteľov sú a žiada SaS, aby na koaličnej rade spolu s nimi trvala na tom, aby financie boli použité na platy vo verejnej správe a špeciálne na platy v školstve. Považuje za nevyhnutné, aby došlo k zvýšeniu platov v školstve minimálne o desať percent a následne k zavedeniu platového automatu.

Za ľudí navrhuje, aby sa do 15. júna, kedy je v Bratislave naplánované protestné zhromaždenie školských odborárov, stretli koaliční partneri a dohodli sa na spoločnom riešení. "Navrhujeme, aby automat bol ustanovený nejakým spôsobom, napríklad ako 75 percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca," povedal ekonóm Tomáš Meravý. Naviazať by sa to mohlo podľa jeho slov aj na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ide o vec dohody. Remišová dodala, že považuje za absurdné, aby sa minister školstva pripojil k protestnému zhromaždeniu.

Reakcia prišla neskoro

Minister školstva považuje za absurdné a dehonestujúce odkazovať školstvo na nové pochybné dane, ktorých výnos vôbec nie je zaručený, uviedol v reakcii na Remišovej tlačovku na sociálnej sieti s tým, že od koaličných partnerov prichádzajú návrhy na "kreatívne" financovanie školstva, napríklad novou daňou z alkoholu, tabaku či ropy. Gröhling uviedol, že Remišová a Za ľudí, žiaľ, reagujú veľmi neskoro.

"K zvýšeniu platov učiteľov sa uskutočnili desiatky rokovaní a stretnutí počas dvoch rokov. Reakciou bolo, že nie sú financie," povedal minister školstva. Poukázal na to, že následne sa minuli 1,3 miliardy eur na nesystémový sociálny balíček. "Varovali sme, že tieto peniaze budú chýbať v školstve aj zdravotníctve, ale koaliční partneri to ignorovali," doplnil. Ako doplnil, teraz sa tieto slová potvrdzujú a koaliční partneri si chcú podľa neho "zachraňovať tvár novými pochybnými daňami".

"Je hanebné najprv nezodpovedne minúť 1,3 miliardy na kupovanie voličov ako za Smeru, a potom odkazovať školstvo na akési pochybné dane z ropy, ktorých výnos nevie nikto zaručiť. Výnos z dane z ropy odhaduje Inštitút finančnej politiky iba na 25 - 50 miliónov eur ročne (čo je zvýšenie platov prinajlepšom o 2,7 percenta), ide navyše o krátkodobú daň a ňou nemožno financovať dlhodobé výdavky štátu," poznamenal šéf rezortu školstva. Hlasovaním za 1,3-miliardový balíček strana Za ľudí podľa ministra porušila svoje volebné sľuby o zvyšovaní platov učiteľov.