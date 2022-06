Kontroverzná Tabák hlasovala za koniec Sulíka: Má na to svoje dôvody a Slovákov vraj zradil na dodávkach plynu!

Galéria fotiek (4) Tabák má svojské dôvody, prečo hlasovala za Sulíkov odchod.

BRATISLAVA - Parlament si momentálne prechádza sériou schôdzí, na ktorých sa hlasuje o odvolávaniach viacerých členoch vlády. Na poslednej to boli ministri Ján Budaj (OĽaNO) a Richard Sulík (SaS). Práve pri druhom spomínanom prekvapil hlavne poslanecký klub OĽaNO, ktorý sa napriek "krvavým nezhodám" s predsedom liberálov rozhodol Sulíka vo funkcii podržať. Neurobila tak však ich bývalá členka Romana Tabák, ktorá má od odchodu už de facto "voľné ruky" a dokázala to aj včera, keď hlasovala za Sulíkov koniec. Svoje dôvody na to vraj má.