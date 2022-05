POČASIE Víkend v znamení ochladenia, vetra aj mrazov! Potom však príde PEKLO: Európu zasiahnu štyridsiatky

Avizované ochladenie so sebou neprinesie veľa zrážok, ak sa nejaké vyskytnú, tak to bude na severe. Na pekný letný víkend sa však netešte, bude zima. Chladnejší vzduch u nás totiž pretrvá aj počas soboty a nedele. Okrem toho bude tiež veterno. Studený front, ktorý nám v najbližších hodinách prinesie ochladenie, k nám postupuje cez Poľsko, Nemecko a Česko.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Podľa predpovede má byť v sobotu premenlivá, v noci prechodne až veľká oblačnosť. Vyskytnúť sa môžu tiež prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota bude v rozmedzí 15 až 10 stupňov Celzia, v severnej polovici, na Horehroní a na Dolnom Spiši miestami okolo 8 stupňov. Denná teplota vystúpi na 18 až 23, na severozápade, na Horehroní a na Spiši to bude o niečo menej, iba okolo 16 stupňov. Fúkať bude už spomínaný prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km/h.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

V nedeľu sa má ochladiť ešte viac. Očakávať môžete tiež ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota sa má pohybovať od 9 do 4 stupňov. V údoliach to môže byť miestami 4 až 0. Pozor si treba dať na lokálne prízemné mrazy. Ako uviedol portál imeteo.sk, v nočných hodinách by pritom malo mrznúť aj z nedele na pondelok.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Začiatkom týždňa príde ďalšia facka

Už začiatkom budúceho týždňa však príde ďalší teplotný šok. Príliv veľmi teplého vzduchu spôsobí, že teploty sa na našom území postupne počas týždňa vyšplhajú až nad tropických 35 stupňov Celzia. „Počas budúceho týždňa zohrá výraznú rolu tlaková výš, ktorej stred sa postupne usadí nad východnou Európou. Táto tlaková výš po jej zadnej strane začne do našej oblasti od juhu pumpovať mimoriadne teplý vzduch,“ vysvetlil portál. Teploty by mali stúpať každý deň, pričom najteplejšie by na našom území malo byť koncom týždňa vo štvrtok a v piatok. Vtedy sa očakáva, že teplota vyskočí vysoko na 30 stupňov Celzia. V najteplejších lokalitách môžu dosiahnuť až 35 stupňov.

Galéria fotiek (5) Horúčavy v Španielsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Paul White

Teploty u nás tak budú v priebehu budúce týždňa v priemere o 5 stupňov vyššie, ako je pre toto obdobie typické. Horúce počasie sa však nebude týkať iba nás, podobne vysoké, či dokonca ešte vyššie teploty očakáva aj zvyšok Európy. Najteplejšie by malo byť na Balkáne. Zatiaľ čo u nás budú atakovať teploty hranicu 35 stupňov Celzia, tak v Chorvátsku, v Bosne, či v Srbsku to bude až 40 stupňov Celzia.