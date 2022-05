Prvá dlhodobá predpoveď počasia na leto 2022 je tu: Aké bude na Slovensku? Meteorológovia veštia peklo

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Máj sa prehupol do svojej druhej polovice a akoby mávnutím čarovného prútika sa zo zimného obdobia stalo to letné. Teploty denne atakujú hranicu minimálne 25 stupňov Celzia. Všetci však netrpezlivo očakávajú predikcie, aké bude tohtoročné leto. To bude nielen na Slovensku, ale v celej Európe, mimoriadne horúce.