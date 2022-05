Dinuš končí ako šéf Ústavu politických vied SAV: Mal presadiť knihu od Blahu

BRATISLAVA - Peter Dinuš končí na vlastnú žiadosť vo funkcii riaditeľa Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Akadémia nevie vylúčiť, či jeho odchod nesúvisí s vydaním publikácie Lenin a 21. storočie. Uviedla to hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Upozornil na to Denník N, podľa ktorého knihu vydanú vo vydavateľstve akadémie VEDA napísal poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) pod pseudonymom Peter Vidovan. "Spôsob vydania tejto publikácie považuje vedenie SAV za neštandardný," povedala Gáliková. Vydanie knihy v pôvodnom znení mal podľa nej presadiť Dinuš, a to aj napriek odporu redakčnej rady. Tým stratil dôveru vedenia akadémie. SAV potvrdila, že v histórii vydavateľstva VEDA nevyšla vedecká kniha pod pseudonymom. Jej vedeckú hodnotu dalo vedenie akadémie posúdiť. "To, či táto práca spĺňa kritériá vedeckej publikácie, sa dozvieme, až nazhromaždíme všetky odborné posudky," doplnila hovorkyňa.

Blaha tvrdí, že publikácia prešla štandardnou vedeckou oponentúrou a obsahuje všetko, čo má mať. Zmyslom pseudonymov je podľa neho poukázať na to, že v spoločnosti sú nepohodlné názory zakazované. "Ak knihu o Leninovi trvalo stiahnu, vydá sa inde," reagoval na sociálnej sieti.

Gáliková avizovala, že 16. júna sa uskutoční riadne zasadnutie Predsedníctva SAV, na ktorom bude vedením ústavu politických vied poverený jeden z jeho zamestnancov, pravdepodobne zástupca riaditeľa. "Na tomto zasadnutí bude zároveň vyhlásené riadne výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa," dodala.