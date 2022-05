Pellegrini hovorí o vzniku temnej koalície: Post šéfa NKÚ by nemal obsadiť nominant OĽANO

BRATISLAVA - Post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR by nemal byť obsadený nominantom OĽANO, rovnako ani post podpredsedu úradu. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Aj táto voľba v parlamente podľa neho ukazuje, že vládna koalícia hlasovala opäť s fašistami. Hovorí o vzniku temnej koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) odmieta, že by stál na čele takejto koalície.

Pellegrini podotkol, že NKÚ by mal kontrolovať vládu i jej hospodárenie a mal by byť v rukách opozície. Ide pritom podľa neho o jednu z mála inštitúcií, ktorá môže a má reálne možnosti na kontrolovanie vlády. Hlas-SD je však presvedčený, že ani posledné dva roky nebol úrad účinným kontrolórom a venoval sa skôr bývalým než súčasnej vláde. Podotkol, že tá pritom neefektívne míňala financie a dosadzovala si nominantov do rôznych funkcií.

Pellegrini hovorí, že vládna koalícia opäť hlasovala aj s fašistami

Expremiér tvrdí, že doterajší podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy, ktorý bol zvolený v stredu (25. 5.) za šéfa NKÚ, si pravdepodobne vytváral priestor u lídra OĽANO Igora Matoviča na svoju nomináciu. Pellegrini hovorí, že aj pri tejto voľbe zrejme vládna koalícia opäť hlasovala aj s fašistami. Pripomenul, že poslanci z ĽSNS podporili aj protiinflačný balíček ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Pellegrini hovorí o "temnej koalícii" s fašistami, začína sa podľa neho na Slovensku doba vážnych problémov a "doba temna". Opozícia preto podľa neho musí konať a riešiť referendum o predčasných voľbách.

Premiér Heger po štvrtkovom rokovaní vlády zdôraznil, že stojí na čele koalície štyroch strán, a to OĽANO, SaS, Za ľudí a Sme rodina. Podotkol, že aj protiinflačný balíček Igora Matoviča by prešiel bez podpory ĽSNS. Podobne to vníma aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Nemyslí si, že by tu vznikla nejaká alternatívna prorodinná koalícia s ĽSNS. To, že za to zahlasovali iní poslanci, je podľa nej v poriadku. Tvrdí, že strana Za ľudí s fašistami nevyjednávala a ani nebude. "Kto uznal za vhodné, za to zahlasoval," uzavrela.