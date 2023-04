K ochrane strategických objektov sa v minulosti dostali pochybné služby, vyhlásil Andrassy

Galéria fotiek (1) Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy

BRATISLAVA - K ochrane strategických objektov sa v minulosti dostali pochybné bezpečnostné služby. Vyhlásil to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy v súvislosti so závermi kontroly v tejto oblasti. NKÚ skonštatoval, že tento segment sa v minulosti výrazne komercionalizoval. Štát by mal podľa úradu zvážiť, ako bude chrániť kľúčové objekty, a to nielen pre ochranu samotných budov, ale aj z dôvodu zabezpečenia informačných systémov.