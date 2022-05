Ďalšia ekologická katastrofa neďaleko Bratislavy! Rybári a milovníci prírody hromžia: Čo na to inšpekcia?

Celé sa to začalo v strede minulého týždňa, kedy sa Slovenskom prehnala obrovská prietrž mračien. Tá behom krátkej chvíle so sebou priniesla aj veľké množstvo vody, čo spôsobilo, že mnohé kanalizácie jednoducho nestíhali. To však spôsobilo dlho trváci problém v čističke odpadových vôd vo Vrakuni. Totižto, pre veľký úhrn zrážok došlo k vyplaveniu kanalizácie cez prepad, čo spôsobilo, že vo vode sa znížila hladina kyslíka a mnohé ryby na to uhynuli. Keďže čistička susedí s tokom Malého Dunaja, všetok odpad sa dostal do toku, ktorý značne znečistil. Dôsledky sú katastrofálne – desiatky až stovky uhynutých rýb, ktoré ľudia nachádzajú na hladine vody a sú unášané prúdom ďalej, až k najbližšej možnej prekážke. Tou zvyčajne sú stromy, naplavený odpad, ale aj vodná elektráreň v Novej Dedinke.

INFO K ÚHYNU RYB NA MALOM DUNAJI Zdravím vo spolok. Aj na základe podnetov smerujú k brehom kompetentné osoby preveriť... Posted by Andrej Rakovský Malodunajskýstarýsumecfúzatý on Wednesday, May 18, 2022

Na problém upozorňujú obyvatelia obcí, cez ktoré Malý Dunaj preteká, ale aj rybári, ktorým po spúšti ostali len oči pre plač. Kal, ktorý sa dostal do vody, totiž zničil vodnú faunu, podľa rybárov aj ryby, ktoré mali desiatky rokov. Problém sa následne zopakoval v sobotu, po nočnej búrke a intenzívnych dažďoch. „Prípad z utorka sa ešte nestihol uzavrieť a už sme boli pri vode opäť..Do toho ešte začalo vyplavovať nafuknuté ryby z utorkoveho prípadu. Rátame škody…Veľmi smutné pohľady, odišli nám ryby ako napríklad generačné pleskáče, mrena, zubáče (aj kusy okolo metra) a dnes vyplavilo aj sumce. Od menších, až po tie veľké. Známy mi poslal fotky a videá, kde napočítal nie malé množstvo rýb cez 2 metre,“ napísal administrátor skupiny Malý Dunaj – Nie je nám to jedno! Andrej Rakovský, kde sa združujú nahnevaní Slováci. V skupine pravidelne riešia obdobné prípady úhynu rýb na Malom Dunaji. Pohľad na vodný tok však doslova bolí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Malý Dunaj - NIE JE NÁM TO JEDNO!

Vecou sa už začala zaoberať aj Inšpekcia životného prostredia. „Na základe miestnej ohliadky SIŽP určila pôvodcu mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa). Z predmetnej ÚČOV Vrakuňa unikol čistiarenský kal a nečistené odpadové vody,“ informovalo tlačové oddelenie envirorezortu Ako dodali, inšpekcia zdokumentovala znečistenie a úseku niekoľkých kilometrov, pričom na následky znečistenia uhynulo značné množstvo rýb a živočíchov. „Pri vyšetrovaní príčin vzniknutého MZV SIŽP nadobudla podozrenie na viacero možných nedostatkov pri prevádzkovaní ÚČOV Vrakuňa. Preverovanie týchto podozrení bude predmetom podrobnejšej kontroly po ukončení šetrenia aktuálneho mimoriadneho zhoršenia kvality vôd. Pôvodcovi hrozí finančná sankcia až do zákonnej výšky 165 000 eur,“ upozornil envirorezort.

Dnes nás na Malom Dunaji čakalo pokračovanie - opätovné vyplavovanie z objektu ČOV. Prípad z utorka sa ešte nestihol... Posted by Andrej Rakovský Malodunajskýstarýsumecfúzatý on Saturday, May 21, 2022

Problémová rieka Slaná

Nejde však o jediný problém, ktorý aktuálne musia riešiť. V polovici februára sa totiž rieka Slaná v rožňavskom okrese sfarbila do červena. Príčinou tohto javu je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v slovenskej obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu a síranov a výskyt arzénu.

Archívne VIDEO Ekologická havária na rieke Slaná

Situáciu na rieke Slaná rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Podnik odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti. Spoluprácu v likvidácii ekologickej katastrofy na rieke Slaná žiada aj Maďarsko, kde zafarbenie spozorovali. Nový maďarský minister pôdohospodárstva István Nagy inicioval v tejto súvislosti stretnutie so slovenským šéfom envirorezortu Jánom Budajom (OĽANO).

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Podľa rybárov však je daný vodný tok mŕtvy. „Je to mŕtva rieka a na celom toku od bane až po koniec okresu uhynuli ryby a aj iné živočíchy. Najmä pstruhy, ale aj mreny a na dolnom toku kapry, ktoré sa buď udusili, alebo nemali potravu. Na celom dne rieky sú nánosy a pokiaľ ich neodplaví, rieka bude mŕtva. Predpokladáme, že potrvá až niekoľko rokov, pokým sa tu vráti život,“ konštatoval predseda rožňavskej miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Valerij Brincko. Vo veci bolo zo strany rybárskeho zväzu podané aj trestné oznámenie. Túto skutočnosť potvrdila aj polícia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR – Milan Kapusta

„V predmetnej veci bolo trestné oznámenie doručené enviropolícii v polovici marca, keď už boli odobraté vzorky vody z rieky Slaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a boli zaslané na analýzu. Vyšetrovateľ aktuálne zhromaždil takmer všetky podklady na vydanie rozhodnutia vo veci, no zatiaľ nie sú známe niektoré analýzy vody, potrebné na toto rozhodnutie. Do úvahy prichádza viacero environmentálnych trestných činov alebo trestných činov,“ informoval Michal Slivka z oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru.