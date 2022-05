Mihál podrobil Matovičov daňový bonus kritike: Zložitý až strach, TÍTO rodičia na tom budú horšie ako doteraz! Ukázal výpočty

Podľa bývalého ministra práce, analytika a odborníka na dane Jozefa Mihála nastavenie nového daňového bonusu nemá nič spoločné s pomocou chudobnejším rodinám. Okrem toho hovorí, že je nový systém „zložitý až strach.“ Vysvetlil to na príklade. „Živnostník pri Prešove, žena na materskej. Dnes dostáva daňový bonus na dve malé deti 94 eur mesačne. Mesačne vyfakturuje 1 000 eur. Od júla bude mať daňový bonus 36 eur. Skoro o 60 eur menej. Naozaj, menej ako teraz,“ uviedol.

„Iný živnostník, zhodou okolností asistent poslanca NR SR, má takisto dve malé deti a ženu na materskej. Aj on dnes dostáva daňový bonus 94 eur mesačne. Keďže fakturuje ´svojmu´ poslancovi 2 800 eur mesačne, bude mať od júla daňový bonus 140 eur a od januára 200 eur. Polepší si o vyše 100 eur. Veď je inflácia,“ doplnil na porovnanie.

Matovič podľa neho nastavil nový systém tak, že na prvý pohľad budú mať všetci pracujúci či podnikajúci rodičia pekne zvýšený daňový bonus na deti. V skutočnosti si tak však polepšia najmä nadpriemerne zarábajúci rodičia. Slabšie zarábajúcim sa pridá menej a najmä mnohí živnostníci dostanú dokonca nižší bonus na deti, ako mali doteraz.

Systém bude okrem toho podľa jeho slov asi 10-krát komplikovanejší ako doteraz. „Ak ste majiteľ firmy, nečudujte sa, ak vaša účtovníčka dá výpoveď a pôjde radšej robiť predavačku do obchodného reťazca. Igorove slová o zjednodušení systému, ´ktorý bude mať 23 slov a 6 čísel´, sú zlým vtipom – zamestnanci nebudú vôbec chápať, ako sa im vypočíta daňový bonus. Na komplikovaných zmenách si zarobia tvorcovia softvérov na mzdy – a úprimne, i ja, veď vaše účtovníčky rád vyškolím, ako funguje nový bonus na deti. Po jednodňovom školení to možno pochopia,“ uviedol Mihál. Mihál pôsobil na začiatku vlády Igora Matoviča ako štátny tajomník na ministerstve práce vedenom Milanom Krajniakom (Sme rodina). Z funkcie však odišiel už po pár týždňoch.

Čo všetko novela mení?

Cieľová skupina daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa by sa mala ponovom rozšíriť bez ohľadu na výšku dosahovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a podnikania, živnosti. Zrušiť by sa mala minimálna hranica šesťnásobku sumy minimálnej mzdy na uplatnenie nároku na daňový bonus, pričom sa má stanoviť percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí - od 20 do 55 percent.

Zvýšením sumy daňového bonusu na dieťa sa má daňovníkom, ktorí sú rodičmi vyživovaných detí a dosahujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, zabezpečiť vyšší čistý disponibilný príjem.

Úprava sumy daňového bonusu sa navrhuje v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa. Ustanoviť sa majú dve vekové hranice z pôvodných troch. Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, sa má zvýšiť zo súčasných 43,60 (respektíve 47,14) eura na 70 eur a od januára 2023 na sumu 100 eur. Daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eura na 40 eur, pričom od januára 2023 vzrastie na sumu 50 eur.

"Dôvodom navrhovanej úpravy poskytovania daňového bonusu je pretrvávajúca nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách s deťmi," skonštatoval rezort financií v materiáli. Podľa ministerstva dosahované príjmy daňovníkov zo zárobkovej činnosti nie sú valorizované v dostatočnej miere a neodrážajú prudký nárast cien tovarov a služieb.

Od júla tohto roka sa zároveň zvýši prídavok na dieťa na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na 40 eur mesačne. Pôvodne sa mal zvýšiť od budúceho roka na 50 eur, na základe pozmeňujúceho návrhu z výborov sa však táto suma znížila na 40 eur. Ďalej sa vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zrušení jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V roku 2022 a v roku 2023 sa neuplatní valorizačný mechanizmus. Upravil sa aj systém vyplácania prídavku na dieťa. Ak dieťa nebude chodiť do školy, výška prídavku bude len polovičná.