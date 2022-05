Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom zákona o mediálnych službách

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode utorkového rokovania 65. schôdze debatujú o návrhu zákona o mediálnych službách z dielne ministerstva kultúry. Plénum malo pôvodne začať novelou zákona o potravinách, čo bol termínovaný bod, no minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) požiadal o preloženie na záver schôdze z dôvodu pracovnej cesty. Keďže chýbali aj ďalší predkladatelia návrhov, poslanci sa dostali k mediálnemu zákonu.

Nový zákon o mediálnych službách má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Návrh zaraďuje do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb aj platformy na zdieľanie videí, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Budú hlasovať o posunutí protiinflačnej pomoci do druhého čítania

Plénum by malo o 11.00 h hlasovať o posunutí troch zákonov, ktoré prerokúva v tzv. zrýchlenom režime, do druhého čítania. Ide o návrhy protiinflačnej pomoci, zdanení mimoriadnych príjmov z ropy, ako aj o tzv. lex Ukrajina 3. Po hlasovaní by mali rokovať výbory.