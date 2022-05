Poslanci začali rokovanie o zákone, ktorý sa zoberá podporou štátneho nájomného bývania

Cieľom návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Návrh zákona chce riešiť aktuálny problém v oblasti bývania na Slovensku, a to je fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva. V stredu o 11.00 h by zároveň malo plénum hlasovať o zdanení mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Rafinéria Slovnaft by mala podľa návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy.

Hlasovať sa bude aj o mediálnom zákone

Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát chce túto výhodu využiť na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Odhlasovať o 11.00 h by poslanci mali aj zákon o mediálnych službách. Ten má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Legislatívnou úpravou by sa mali platformy na zdieľanie videí zaradiť do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb.