Maďarsko zasiahli silné búrky: Supercely a obrovské krúpy spôsobili značné škody! Bolo aj tornádo?

BUDAPEŠŤ – Počasie nám v posledných dňoch dáva poriadne zabrať, snáď nie je totiž deň, kedy by nepršalo, alebo sa netvorili búrky. Tie so sebou okrem bleskovej aktivity prinášajú aj intenzívny dážď. Napriek tomu však, našťastie, nezažívame také extrémy, ako napríklad v uplynulých dňoch postihlo Nemecko, Česko, či našich južných susedov – Maďarsko. Tam sa v stredu totiž vytvorili mimoriadne silné supercelárne búrky, ktoré so sebou priniesli aj krúpy o veľkosti lopty!