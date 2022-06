Situácia pod Poľanou sa naďalej vyostruje: Medvede čoraz viac strácajú zábrany! Kompetentní sa búria, z ich slov mrazí

Ľudia v Podpoľaní v utorok podvečer protestovali v Detve, aj naďalej tak volajú po riešení problému s medveďmi v intravilánoch obcí. Pred detvianskym kostolom sa zišli politici, primátori, starostovia, občania i turisti. Ako povedal Ján Kuric, ktorý býva v miestnej časti obce Dúbravy, v Ivinách, susedovi medveď zabil ovcu a jahňa, ďalšiemu aj capa. "Včelárom kazí úle, čakám teda aj ja, kedy príde ku mne. Mám mať päť alebo sedem psov, aby mi strážili desať oviec?" pýtal sa občan, ktorý prišiel do davu s transparentom. Opatrenia ako zvýšené osvetlenie podľa neho nepomôžu. "Medveď vidí aj bez neho. Bežne chodí do Dúbrav ku kostolu a je tam svetlo," zhrnul. Obyvateľka detvianskej miestnej časti Skliarovo Emília Ostrihoňová konštatovala, že medvede jej pri dome zničili sliepky i zajace.

Archívne VIDEO Poľovnícky referent OZ Poľana: Slovensko sa nafúknuť nedá, medveďov je tu veľa

"Bojíme sa a pokračuje to ďalej. Okolo plota nám chodili štyri medvede, riešením je iba regulácia, žiadne opatrenia nepomôžu," podotkla s tým, že v lete budú záhrady plné zeleniny a šelmy podľa jej slov budú bez zábran. "Treba to zažiť, ľudia sa boja chodiť na autobusové zastávky," zdôraznila. Starosta podpolianskej obce Kriváň v Detvianskom okrese Imrich Paľko pred davom vyhlásil, že koordinačné združenie starostov a primátorov obcí Podpoľania hľadalo pre súčasnú situáciu riešenie. Dodal, že prijali uznesenie, z ktorého vyplýva pomoc pri riešení problému v Európskej komisii. Skupina chce apelovať s tým, že na slovenských úradoch sa nevedia dovolať spravodlivosti. Súvisí to s narastajúcim výskytom šelmy v obciach a mestách Slovenska. Požadujú tiež právnu analýzu slovenskej a európskej legislatívy v oblasti ochrany medveďa hnedého.

Komisiu tiež chcú žiadať o radu, ako sa majú samosprávy brániť. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec počas protestu objasnil, že v demonštráciách budú so starostami a primátormi pokračovať. Pripomenul, že do úvahy prichádzajú verejné protesty pod Poľanou, alebo aj pred budovami Štátnej ochrany prírody SR či Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR v Bratislave. MŽP vo svojom stanovisku uvádza, že mestám a obciam pomôže s opatreniami. Patria medzi ne napríklad zníženie množstva medveďom dostupnej potravy i dostatočné zabezpečenie odpadov. Medveďa by tak nelákali do osídlených oblastí. Podľa rezortu je to aj podpora osvetlení v obciach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR / Silvia Tannhauserová

Ďalšie medvede v blízkosti obcí

Čoraz viac sa však obyvatelia Podpoľania sťažujú na to, že medvede čoraz viac strácajú plachosť a bežne ich vidieť v intravilánoch obcí. Napríklad, jeden taký prípad sa nedávno stal v obci Hiadeľ v banskobystrickom okrese. Pred pár dňami podvečer prekvapila medvedica s mladým obyvateľa obce Ponická Huta, ktorá sa zjavila za domom z lesov. Od plotu domu boli vzdialené len desiatky metrov.

Ponická Huta včera vo večerných hodinách. Posted by Roman Malatinec on Monday, May 30, 2022

Na medvede upozorňovala aj stránka Podpoľanie • Detva • Hriňová, ktorá zverejnila video troch bežiacich medveďov po ceste v Dúbravách časť Iviny. "Priatelia, v Dúbravách zvýšte opatrnosť! Miestny obecný úrad už dlhodobo, žiaľ neúspešne, upozorňuje kompetentné inštitúcie na medvede pohybujúce sa v obci a v jej okolí. Dávajte na seba pozor. V prípade ohrozenia volajte 158," napísala stránka na sociálnej sieti.

VIDEO Medvede v blízkosti obce Dúbravy časť Iviny

Problém s medveďmi však nie je len v Podpoľaní, ale aj ďalších kútoch Slovenska. Napríklad, jeden mladý medveď bol nedávno pozorovaný v blízkosti Poruby v Trenčianskom kraji.

Ďalší mladý medveď bol videný aj na Orave v okolí Trstenej. "Viem, že to tu nepatrí, ale myslím si, že veľa ľudí z tejto skupiny sa chodí prechádzať okolo priehrady z ranča do Námestova. Pred cca 20. minútami sme stretli mladá medveďa, ktorý sa tam vykrmoval," upozornila v skupine Dopravný servis Orava jedna jej členka.

Podľa portálu Korzár evidujú v Turci od začiatku ruje už štyri strety ľudí s medveďmi. „Okolo obce sa pohybuje približne dvanásť alebo trinásť jedincov a za posledný mesiac sa v dedine odohrali štyri incidenty, kedy došlo k stretu človeka s medveďom,“ vyjadril sa Ľubomír Maďari, starosta obce Šútovo. Ten viaceré incidenty aj opísal. "Prvý sa stal ešte 16. apríla, kedy medvedica napadla cyklistu. Najprv zbadal tri mláďatá a následne sa objavila aj medvedica, ktorá ho naháňala približne šesťdesiat metrov,“ opísal situáciu s tým, že cyklista bol zdesený, kričal a snažil sa tak medvedicu odlákať. Následne šéfovi samosprávy povedal, že má zo "zážitku" traumu a má obavy ísť do práce.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Lesy

Ďalší incident sa udial minulý štvrtok. "Posledný incident sa udial minulý štvrtok, kedy sa jedna Šútovčanka vracala domov z poobednej a z húštiny počula praskanie. Vošla do prvého dvora za plot a vtedy vyšiel medveď, ktorý si oňuchal niekoľko áut a pohyboval sa po ulici,“ uviedol starosta.