Nicholsonová pení: Remišová nás pripravila o 8 miliárd eur, peniaze mohli byť v regiónoch a nie pod jej zadkom!

BRATISLAVA - Bývalej SaSkárke a europoslankyni Lucii Ďuriš Nicholsonovej už došli všetky nervy a môže za to vedenie úradu vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí). Podľa Nicholsonovej je totiž ona vraj zodpovedná za to, že Slovensko príde o poriadny balík peňazí, ktoré mohli byť už v regiónoch a žiada Remišovej demisiu.

archívne video

Líderka Za ľudí by sa podľa nej mala čím skôr "poberať" a nie rozdávať odmeny. "Je to absurdné. Máme 8 miliárd nevyčerpaných eurofondov a obce majú problém dokončiť aj banálne projekty ako „Wifi pre teba“. Namiesto signálu, ktorý by mohli ľudia chytiť na lavičkách v parkoch, vysielame signál do Bruselu, že stále netušíme, ako efektívne využiť eurofondy," sťažuje sa Nicholsonová.

Nemýlila som sa, že prídeme o peniaze, zmýlila som sa len v čiastke

Tá pripomenula aj svoj známy brífing, kde upozorňovala na ten istý problém ešte po boku s predsedníčkou zdravotníckeho výboru Janou Bittó Cigánikovou, po ktorom sa rozhodla dokonca opustiť SaS. "Mýlila som sa len v čiastke, ktorú budeme vracať, resp. o ktorú prídeme - bude to nie jedna, ale osem miliárd eur. To je škoda, ktorú niekto veľmi konkrétny spôsobil krajine. Tie peniaze mali byť v regiónoch, nie pod Remišovej zadnicou," píše s istou dávkou expresivity Nicholsonová.

Remišová by mala v momente podať demisiu a nie rozdávať odmeny! Je to absurdné. Máme 8 miliárd nevyčerpaných... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Thursday, June 23, 2022

Žiadna zmena, ide v šľapajách predchodcov

Nicholsonová si je istá, že všetko toto je dôsledok Remišovej výkonu, a tak aj celej vlády, ktorá opakuje chyby svojich predchodkýň. "V roku 2022 podľa ZMOS nemalo až päťsto slovenských obcí kanalizáciu, takmer tretina samospráv nemá pokryté územie vodovodom a kanalizáciou a máme aj desiatky obcí, ktoré majú problém s pitnou vodou," vysvetľuje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Kolegovia, špajza je plná, len treba nasmerovať peniaze tam, kam majú ísť. Ľudia dennodenne riešia, čo s účtami, a ministri na tých peniazoch sedia. Namiesto zjednodušeniu čerpania eurofondov venujú energiu iným veciam. Napríklad odmeňovaniu verných," poukazuje na ďalší problém Nicholsonová.