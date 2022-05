Nicholsonová sa pustila do Borguľu: Prekáža jej tento státisícový podvod a začala okamžite konať!

BRATISLAVA - Je známe, že vzťahy v koalícii nie sú práve ideálne a môže za to aj kauza Martina Borguľu zo Sme rodina. Ružové to však pre neho nevyzerá ani mimo koalície, presnejšie v prípade europoslankyne (kedysi za SaS) Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Tá striehla na poslanca Sme rodina a po údajnom odhalení státisícového podvodu sa obrátila dokonca na úrady, aby začali konať!

Podaný podnet a údajný podvod o sume 775-tisíc eur

Nicholsonovej v týchto dňoch veľmi prekáža to, čo podľa nej poslanec Borguľa v minulosti urobil. Má ísť o eurofondový podvod! "Dnes som poslala podnet na preskúmanie Borguľovho eurofondového podvodu OLAFu aj Úradu špeciálnej prokuratúry. To, že eurofondy určené na rozvoj vidieckeho turizmu išli podľa dostupných informácii na súkromnú haciendu, v ktorej za dva roky žiaden turista nebol, je samo o sebe nielen nehoráznosť, ale aj konanie v rozpore so zákonom," myslí si Nicholsonová s tým, že má ísť až o sumu 775-tisíc eur.

Štát si nesmie pred týmto zatvárať oči, pritvrdzuje Nicholsonová

Nicholsonovej prekáža to, že Borguľa mal použiť peniaze na nehnuteľnosť, ktorá nebola registrovaná ako ubytovacie zariadenie. "To, že slovenské úrady účelovo zatvorili oči pred necitlivým zásahom do chráneného územia Štiavnických vrchov a Borguľovo pristávanie vrtuľníkom neriešia, považujem za absolútny vrchol papalášizmu a arogancie," píše europoslankyňa.

Galéria fotiek (3) Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien stretla s predstaviteľkami profesijných a mimovládnych organizácií a aj s poslankyňami Národnej rady SR a Európskeho parlamentu

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nicholsonová dodáva, že je sama zvedavá, ako úrady zareagujú na podozrenia trestného činu Poškodzovania finančných záujmov EÚ, trestného činu subvenčného podvodu a porušovania starostlivosti o životné prostredie.

Pani Nicholsonová nech si naštuduje fakty, odkazujú kollárovci

V tomto prípade sme oslovili aj Sme rodina a čo hovoria na tento údajný podvod, ktorý mal poslanec údajne spáchať. Tí odpovedali podľa očakávania. "Pani europoslankyňa by si mala najskôr naštudovať fakty, pretože takýmto spôsobom sa len zosmiešňuje, poukazuje a udáva niekoho, kto nie je ani vlastník ani s tým nemá nič spoločné," odpovedá stručne Sme rodina.