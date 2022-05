Zákazník vrátil fľaše, peniaze za ne nevidel! Odbiť ho mala predavačka: Obchod vysvetľuje situáciu, OSPRAVEDLNENIE

BRATISLAVA – Proces, ktorý pozná snáď každý z nás. Kúpite si nápoj v sklenenej, prípadne plastovej fľaši či plechovke, zaplatíte zaň zálohu a po jeho skonzumovaní zanesiete fľaše späť do obchodu, kde na výmenu dostanete lístok. Ten môžete potom predložiť pri pokladni a daná suma vám bude odpočítaná od vášho nákupu. Podobne postupoval aj zákazník, ktorý chcel takto zaplatiť v jednej z predajní známeho reťazca. Avšak nepochodil. Ako sa však ukázalo, chyba nebola na jeho strane.

Muž svoju negatívnu skúsenosť s vracaním zálohovaných fliaš opísala na sociálnej sieti Facebook. „Nie vždy si človek spomenie, že má v peňaženke ešte nejaké lístky za zálohované fľaše a dnes som ich mal v peňaženke asi 4,“ uviedol. Chcel ich teda všetky použiť pri platbe. Pri pokladni však prišiel šok. „V Lidli mi po preukázaní pani 2 zo štyroch vrátila, že u nich platia iba 30 dní (majú to na stránke malými písmenkami), pričom to nie je napísane ani na tom lístočku,“ rozčuľoval sa. „Dávajte si pozor na tento dátum, aspoň v Lidli. Ani si nechcem predstaviť koľko 15 centoviek tak to u nich skončí,“ dodal.

S otázkami sme sa preto obrátili na samotný Lidl. Hovorca spoločnosti Tomáš Bezák však ubezpečil, že platnosť dokladu nie je časovo obmedzená a to ani v prípade PET fľiaš a plechoviek, ani v prípade sklených fliaš.

„Je možné, že na vymazanie textu sa pozabudlo, ale na platnosti lístka to nič nemení. Ak zákazníkovi náš personál odmietol uplatniť lístok, ide o chybu na našej strane, za ktorú sa ospravedlňujeme,“ uviedol. „Ak sa na nás zákazník obráti napriamo, zjednáme nápravu,“ dodal.

Systém zálohovania sklených fliaš funguje na Slovensku už dlhé roky. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek je však novinkou, ktorá bola zavedená iba 1. januára 2022. Za všetky tieto obaly je vám po ich vrátení v predajni vystavený doklad, ktorý môžete použiť pri platení. Lidl v tejto súvislosti však tiež upozorňuje, že zákazník sa môže rozhodnúť a svoju zálohu za odovzdané obaly - plechovky, PET i sklenené fľaše - si uplatniť pri pokladnici v danej Lidl predajni, alebo celú zálohu darovať iniciatíve Upracme Slovensko.