Zálohovanie v novom šate je tu už niekoľko mesiacov: Čo na nový režim hovoria reťazce a ako sa systém osvedčil?

Osvedčil sa tento systém za posledných pár mesiacov?

TERNO (Marek Koštrna, marketingový manažér) : Keďže sme si zálohovací systém vopred dobrovoľne vyskúšali, z našej strany sa od spustenia nevyskytli žiadne problémy, a teda sa nám osvedčil. Veríme, že systém prispeje k čistejšej prírode a zvýšeniu recyklácie na Slovensku.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BILLA (Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa) : Billa momentálne vo alebo pri svojich prevádzkach má 157 „fľaškomatov“ a fungujú v štandardnom režime. Samozrejme, evidujeme aj občasné problémy, ale komunikácia so Správcom zálohového systému je veľmi dobrá a prípadné poruchy sú odstraňované priebežne a zväčša do niekoľkých hodín.

LIDL (Tomáš Bezák, hovorca) : Systém bol nastavovaný a spúšťaný v mimoriadne krátkom čase, preto je potrebné ho ešte doladiť. Ide o dve roviny operatívnych komplikácií – odvoz odpadov a dodávanie spotrebného materiálu. Všetko je však o komunikácii a vyladení systému. Reakcie spotrebiteľov, ktoré registrujeme, sú väčšinovo pozitívne. Zároveň však niektorí zákazníci poukazujú na to, že je nepohodlné nosiť naspäť do obchodu väčší počet prázdnych a nestlačených obalov od nápojov. Výška zálohu je však nastavená pomerne motivačne.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Dano Veselský

Na každý nový systém je potrebné si zvyknúť, čomu vždy pomáha čas. Pri zálohovaní PET fliaš a plechoviek od nápojov si treba uvedomiť, že dlhodobo boli spotrebitelia vedení k tomu, aby minimalizovali ich objem – teda stlačili ich – a vhodili do zodpovedajúcich nádob v rámci recyklovaného zberu, prístup v rámci zálohovania je zásadne iný. Edukáciu spotrebiteľov realizujeme aj po vlastnej línii. Komunikujeme so zákazníkom v našich komunikačných prostriedkoch (leták, newsletter, sociálne siete, v mieste predaja) a tiež proaktívne v médiách. Zákazníkom ako jediný reťazec na Slovensku ponúkame možnosť pomôcť slovenskej prírode tým, že sa vzdajú svojho zálohu a venujú ho organizácii Upracme Slovensko. Intenzívne komunikujeme aj túto možnosť, čo tiež prispieva k edukácii zákazníka.

TESCO (Martina Polakovičová, hovorkyňa) : V Tescu je naším cieľom prinášať každý deň niečo navyše pre zákazníkov, komunity i našu planétu. Zákazníci Tesca si mali možnosť ešte vlani vyskúšať zálohovacie automaty v dvoch pilotných projektoch v Nitre a Senci. Ich záujem o ekologické odovzdanie plastových obalov a plechoviek bol obrovský. Hoci ešte nedostávali finančnú zálohu za vrátené obaly, odovzdali viac ako 26 - tisíc kusov. Tesco finančne prispeje na obnovu zelene v Senci a Nitre za každý vrátený obal.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zálohovanie je medzi zákazníkmi Tesca veľmi obľúbené, ich záujem o odovzdanie plastových fliaš a plechoviek vysoko prekračuje naše očakávania, ktoré sme si určili pred spustením povinného zálohovacieho systému. Od začiatku januára do 20. marca 2022 zákazníci Tesca zálohovali cez automaty v našich obchodoch rekordných 5,74 milióna kusov. Týždenne množstvo zálohovaných obalov rastie približne o 15% až 20%.

Od spustenia zálohovania na Slovensku evidujeme len nízky počet prípadov, kedy prišlo k technickým problém so zálohomatmi. Tie však boli promptne vyriešené zo strany technikov spoločnosti Tomra, ktorá zálohomaty v Tesco predajniach prevádzkuje.

KAUFLAND (Samuel Machajdík, hovorca): Od spustenia zálohovania neevidujeme v súvislosti s fungovaním automatov na fľaše výraznejšie problémy. Ako sme predpokladali, zákazníci potrebovali čas, na oboznámenie sa so systémom zálohovania a preto sme od začiatku na všetkých našich predajniach realizovali informačne-edukačnú kampaň, v rámci ktorej si zákazníci mohli prečítať kompletné informácie o celom procese. Zároveň stál pri každom fľaškomate personál, pripravený pomôcť alebo podať bližšie informácie. Aktuálne dolaďujeme so správcom logistiku zberu vriec so zálohovanými obalmi. Ako ukazujú aj stúpajúce čísla a množstvá, záujem o zálohovanie je. Zálohovaných fliaš je už viac ako 80% a v priebehu marca sa čísla zdvojnásobili. Zároveň predpokladáme, že do konca apríla budeme mať 99% zálohovaných obalov.

Internetom sa niekedy šíria aj správy o tom, že niektoré dané zariadenie na recykláciu nádob nefunguje. Mali ste takúto skúsenosť aj vy?

TERNO: Zatiaľ sme nemali hlásené žiadne poruchy, automaty sa pravidelne kontrolujú a vyprázdňujú.

BILLA: Najčastejšie ide o zaseknutie fliaš, kedy zákazník zahltí prístroj naraz veľkým množstvom fliaš a plechoviek, alebo sa snaží vrátiť poškodené fľaše. Častokrát sú pokusy o vloženie nádob, ktoré nie sú zálohované, niekedy dokonca z iných materiálov. Často býva problém aj so znečistením zariadení, kedy zákazníci vo fľašiach zanechávajú rôzny tekutý ale aj pevný odpad, čím poškodzujú snímače ako aj celé technické zariadenie.

LIDL: Pri akomkoľvek automatizovanom systéme sa občas vyskytnú prevádzkové technické komplikácie. Z nášho pohľadu sa ich však darí opraviť v krátkom čase, poväčšine personálom predajne. Navyše, v 80% našich predajní máme až dva automaty na výkup zálohovaných obalov.

Stalo sa, že zákazník pri zálohovaní fliaš prišiel pre chybu prístroja o svoju finančnú kompenzáciu za vrátenú nádobu?

TERNO: Takúto situáciu sme zatiaľ nemali. Naopak, na začiatku roka sa nám stalo viackrát, že sa zákazníci pokúšali vrátiť obaly bez príslušného označenia „Z“. Stroj, ani naši zamestnanci, tieto obaly neprevzali. Zákazníci ich však na pobočkách nechali, čo spôsobilo vyťaženie predajní počas prvých týždňoch od zavedenia zálohového systému.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Rastie záujem Slovákov recyklovať pet fľaše a plechovky? Motivovala ich táto novoročná zmena?

TERNO: Určite áno, čoraz viac ľudí si na to zvyká a vidíme stúpajúce čísla odovzdaných fliaš a plechoviek.

BILLA: Treba aj podotknúť, že dodnes pretrváva dopredaj starých fliaš a plechoviek, ktoré sú postupne nahrádzané tými so zálohou. Celkovo ale projekt považujeme za úspešný a prospešný.

A ako hodnotí tento systém sám Správca záloh?

Rozbeh zálohového systému na Slovensku hodnotí aj samotný realizátor tejto aktivity. Správca záloh tvrdí, že priebeh zálohovania po novom je mimoriadne pozitívny. "Počet vyzbieraných zálohovaných obalov za 3 mesiace fungovania presiahol úroveň 45 miliónov kusov. Denný zber obalov zo všetkých odberných miest, ktorých je na celom Slovensku už takmer 2300 sa pohybuje na úrovni 1,5mil ks a toto číslo každým týždňom rastie. Spotrebitelia si k zálohovému systému našli cestu, aktívne ho využívajú, čo nás teší," povedala pre Topky riaditeľka pre vonkajšiu komunikáciu Lucia Morvai.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sami však priznávajú, že systém má ešte stále svoje "muchy". "Ako každý nový systém aj ten zálohový má drobné technické nedostatky, ktoré sú riešiteľné v krátkom čase. Od spustenia zálohovania evidujeme len nízky počet lokálnych prípadov, kedy mal zálohomat technickú poruchu a neodobral zálohovaný obal. Vtedy sa treba obrátiť priamo na zodpovedného zamestnanca na danom odbernom mieste aby podnet mohol riešiť. Ak je obal označený symbolom Z, je nestlačený, prázdny a má čitateľný čiarový kód prevádzka to rieši a žiaden zákazník nepríde o svoju zálohu," uisťuje správcovská spoločnosť záloh.

Inštitúcia zatiaľ neeviduje prípad, že by zákazník prišiel pre chybu prístroja o svoju finančnú kompenzáciu za vrátený obal. Pripomínajú však, že vždy je potrebné, ak sa vyskytne problém s vrátením zálohovaného obalu, priamo sa obrátiť na zodpovedného zamestnanca na danom odbernom mieste.

Záujem Slovákov o recykláciu obalov rastie

Správcovská spoločnosť konštatuje, že ak by aktuálnu situáciu so zálohovaním obalov hodnotili len podľa množstva odovzdaných zálohovaných obalov, tak záujem je vysoký a návratnosť rastie každým týždňom. "Zálohovanie má potenciál priniesť výrazné zlepšenie v stave životného prostredia ale aj v našom správaní, v tom ako pristupujeme k odpadom z obalov, čo môže pomôcť aj triedeniu iných ako nápojových obalov," pripomínajú.