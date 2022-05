PCR testovanie už nie je ako predtým: Šéf Unilas Lednický adresoval kompetentným kritiku! Mišík mal čo vysvetľovať

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ruší od mája opatrenia hospodárskej mobilizácie v nemocniciach. Pacienti s ochorením COVID-19 budú hospitalizovaní na štandardných oddeleniach. Zároveň sa menia podmienky pre bezplatné PCR testovanie, k lekárom tiež nebudú potrebné testy na COVID-19.

"Tieto zmeny sú umožnené hlavne naďalej sa zlepšujúcou epidemiologickou situáciou, tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Naďalej klesá výraznejšie aj počet pacientov v nemocniciach, z približne 850 pacientov, ktorých aktuálne evidujeme v nemocniciach, je okolo 600 s primárnou diagnózou COVID-19, keď sa blížime ku kapacitám infekčných oddelení," uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík s tým, že aj manažment pacientov pre nemocnice je zvládnuteľný.

Pacienti s COVID-19 budú po novom hospitalizovaní na štandardných oddeleniach. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ozrejmil, že pokiaľ pôjde o primárnu diagnózu, budú na infekčných alebo pľúcnych oddeleniach nemocníc. Pacienti, ktorí sú aktuálne hospitalizovaní na reprofilizovaných lôžkach, na nich budú umiestnení až do ukončenia hospitalizácie.

Bezplatné PCR testovanie bude od mája len pre osoby staršie ako 60 rokov alebo na základe indikácie lekárom. Samoplatcovia sa budú môcť prihlásiť u jednotlivých firiem, ktoré testovanie poskytujú.

Podľa riaditeľa spoločnosti Unilabs Slovensko Peter Lednický konštatoval, že so zmenou epidemiologickej situácie sa musia zmeniť aj pravidlá, a to platí aj pre PCR testy. „Ak je však z plánovanej zmeny (zrejme) jasné iba to, kto bude dodávať a distribuovať odberové súpravy, vstupujeme do ďalšej veľmi svojstojnej kapitoly nášho národného, podkarpatského, heroického a často akurát komediálneho pandemického boja,“ upozornil Lednický na sociálnej sieti. Ako dodal, po novom tak budú PCR testovanie indikovať len lekári, teda oni určia, kto potrebuje PCR testovanie a kto nie. Okrem toho sa tak bude diať v lekárňach, kde si pacient vypýta nádobu na odber materiálu, kde odoberie vzorku slín a následne skúmavku aj so vzorkou prinesie späť do lekárne, odkiaľ ju vyzdvihne laboratórium, ktoré vzorku spracuje.

„Avšak napriek tomu, že sa jedná o masívnu zmenu celého testovacieho systému - namiesto desiatok MoMiek, bude treba vzorky zberať a zvážať z tisícok lekární, pekne po jednej či dvoch skúmavočkách, indikovaní, a teda zrejme infekční pacienti sa budú na dva krát vracať do verejných lekární, do toho video kontrola tisícov odberov denne, ktorú budú musieť zvládnuť hlavne seniori nad 60 rokov (pretože iba ich sa to celé bude týkať), o celom systéme nevie z aktérov (indikujúci lekári, lekárne, testujúce laboratóriá) nikto zhola nič,“ uzavrel nahnevaný Lednický.

Ľudia budú mať na výber, tvrdí Mišík

Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz ministerstva zdravotníctva Matej Mišík však následne upozornil, že na štátnom portáli korona.gov.sk budú mať ľudia na výber, aký odber chcú absolvovať – a teda, či klasický v odberovom mieste, ale v lekárni. Poukázal pritom na to, že ak staršia osoba nechce cestovať koľkokrát aj desiatky kilometrov do najbližšieho odberového miesta, rodina jej môže vybaviť testovať prostredníctvom lekárne, pričom odberový set prinesie a odnesie rodina. „Navyše si musíme aj úprimne povedať, že dnes uz z PCR testu pri liečbe benefitujú iba osoby, pre ktoré to vie znamenať indikáciu na antivirotiká,“ upozornil Mišík.

Lednický na to reagoval, že problémom predovšetkým je, že zmeny kompetentní neriešili s tými, ktorí majú testy vyhodnocovať, ako je napríklad Unilas. „A práve v súvislosti s nástupom efektívnych antivirotík, bude čoraz dôležitejšia rýchla diagnostika. Čím neskôr potvrdíme pozitivitu, tým neskôr antivirotiká podáme a tým menší budú mať efekt. A počítame pritom hodiny a nie dni,“ uzavrel Lednický.

Na celý status reagoval aj matematik Richard Kollár. Ten konštatoval, že ide najmä o technickú záležitosť, na ktorú kompetencie konzília odborníkov nestačia. Podľa slov matematika sa však nevieme poučiť z vlastných chýb a aj keď je tu pandémia už viac ako dva roky, „nič sme sa v systéme riadenia nenaučili“.