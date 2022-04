AKTUÁLNE Parlamentný výbor rozhodol o Ficovi: Poslanci Sme rodina sa rozhodli nehlasovať!

BRATISLAVA - Práve dnešné rokovanie mandátového a imunitného výboru v Národnej rade je zrejme to najsledovanejšie za posledné roky. V akcii Súmrak totiž obvinili viacero osôb, medzi nimi aj exministra Roberta Kaliňáka, ale aj poslanca a lídra Smeru Roberta Fica. Toho však nemôžu orgány zadržať len tak, keďže je poslancom a o jeho vydaní rozhodoval dnes aj výbor svojím odporúčaním, ktoré nakoniec schválili. Výnimku však tvorili predstavitelia Sme rodina, ktorí sa zdržali. Výsledok ohľadom samotného vydania, ktoré ešte musia odobriť poslanci a súd, spoznáme zrejme v najbližších dňoch počas rokovania v pléne.

Robert Fico a Robert Kaliňák su obvinení v rámci akcie Súmrak

mandátový výbor odhlasoval odporúčacie uznesenie o vydaní Fica orgánom na základe Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré je určené plénu NR SR

poslanci Sme rodina sa na výbore v hlasovaní ohľadom tohto odporúčania zdržali

Fico očakáva, že koaliční poslanci v pléne odobria jeho vydanie a na mandátovom výbore sa neukázal, otázny je však postoj klubu Sme rodina, ktorý bude mať pri hlasovaní zelenú kartu

20:33 Vážení čitatelia, dnes je to z rokovania mandátového a imunitného výboru všetko. Ďakujeme, že ste toto rokovanie sledovali spolu s nami. O ďalšom postupe sa bude rozhodovať už zajtra ráno v parlamente.

20:08 Poslanci v parlamente budú zajtra o uznesení diskutovať už o 9:00 ráno v rámci prvého a prednostného bodu schôdze.

19:57 Predsednčíka výboru Anna Andrejuvová prezentuje závery výboru.

"Schválili, že vydávame súhlas na vzatie poslanca NR SR Roberta Fica na základe žiadosti Generálnej prokuratúry SR," povedala Andrejuvová. Ozrejmila, že na základe uznesenia výboru bola vypracovaná aj správa, ktorú predloží poslancom NR SR na rokovaní. "Tá bola tiež schválená," dodala.

Za odporúčacie uznesenie vydať poslanca Fica na väzobné stíhanie hlasovalo osem poslancov . Hlasovania sa zdržali poslanci za Sme rodina. Piati poslanci sa rokovania nezúčastnili. Poslanci Sme rodina z výboru sú Petra Hajšelová a Monika Péter. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.

19:53 Aj podľa poslancov Šeligu a Šipoša bola diskusia na výbore vecná. "Možno by bolo fajn, keby sa Fico prišiel obhajovať osobne sám namiesto politického divadla a teátra," povedal predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

19:44 Prokurátor Ladislav Masár hovorí, že rokovanie bolo v korektnej atmosfére. Sám si myslí, že toto konanie orgánov nie je účelové a je dôvodné. "My s tým nemáme nič spoločné, nezneužívame to ani nevyužívame. Bohužiaľ," reagoval Masár na Ficove dnešné slová z tlačovej konferencie. "Ak súhlas dostaneme, veľmi rýchlo podáme podanie na súd a ďalšie veci sa už budú vyvíjať prirodzene ďalej," povedal Masár na margo ďalšieho priebehu prípadu.

19:38 Advokát Lindntner po niekoľkých hodinách vyšiel pred novinárov. "Bolo veľa otázok, tak štandardne, aj na jednu aj na druhú stranu," povedal. Fico sa na rokovaní výboru nenachádza ani v týchto večerných hodinách. Pred novinárov vyšiel aj poslanec OĽaNO Gyorgyi Gyimesi. Ten pripustil, že "DNA" OĽaNO je taká, že by mali hlasovať za. "Poslanci hnutia sú však slobodní aj v hlasovaní. Pre poslanca Fica by bolo najlepšie, keby sa zodpovedal do všetkého, čo mu dokážu," povedal Gyimesi, ktorý si podľa vlastných slov názor ešte jasne neustálil.

19:01 Dĺžka rokovania výboru je podľa predsedníčky Andrejuvovej v tejto chvíli otázna a nepredpovedateľná. Všetko sa môže skončiť za 10 minút alebo až o pár hodín.

Galéria fotiek (28) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

15:43 Z viacerých vyjadrení z dnešného dňa sa začína javiť ako reálnejšia možnosť, že hlasovanie ohľadom šéfa Smeru v parlamente príde na rad až v utorok na budúci týždeň. Dôvodom sú aj naplnené programy poslancov v piatok a dnešné dlhšie rokovanie mandátového výboru a avizovaná rozprava k tomuto bodu v pléne.

13:51 "To nie je sranda, ja tam môžem na rok sedieť. Čo sa mám uzmieriť s tým, že tam pôjdem zo zubnou kefkou? Skúste si tam sedieť ako Kaliňák, nevinný," povedal Fico s tým, že už má aj svoj vek a zdravotné problémy. Predseda Smeru ešte povedal novinárom, že žijeme vo "faštistickom štáte".

13:48 "Opäť sa preukazuje, že žijete v úplne inom svete. Zaujíma vás len to, či budem zatvorený. Mňa zaujíma odpoveď na jednoduchú otázku - prečo má Slovenka a Slovák o rok zaplatiť kvôli sprostosti tejto vlády o 300% viac za plyn a benzín či iné životné náklady, ktoré máme," odpovedal Fico otázku o tom, či sa zajtra bude v parlamente obhajovať, keď sa bude hlasovať o odporúčaní imunitného výboru. "Sú tu oveľa dôležitejšie veci, ako to, či bude Fico zatvorený," dodal šéf Smeru.

13:29 Fico sa namiesto mandátového a imunitného výboru rozhodol vystúpiť na už skoršie avizovanom tlačovom brífingu o zdražovaní plynu. Ten sa však v zhone udalostí časovo presúval. "Celá opozícia sa zhodla na názore, že nemienime podporovať tento pollitický monsterproces. Je neuveriteľný a šialený. Vidíme za konaním vlády dva základné ciele. Prvým je základná likvidácie opozície, ktorá bude prebiehať až do volieb. Bude prebiehať možno aj zatvaraním členov opozície. Potom je tu krátkodobý cieľ, ktorý spočíva v prekrývaní neschopnosti vlády SR, ale súčasne prekryť aj šialenstvá, ktoré robí táto vláda v zahraničnej politike," povedal Fico na brífingu.

12:56 V kuloároch sa už hovorí o možnosti, že šéf Smeru sa nakoniec na rokovanie spomínaného výboru ani nedostaví. Na miestach, kde by mal pravdepodobne sedieť, sedia namiesto neho už jeho zástupcovia. David Lindtner a Svetozár Chabada. Za vedľajším stolom už sedí aj prokurátor Ladislav Masár.

12:39 Výbor začne každú chvíľu rokovať. Na svojich miestach ešte chýbajú poslanci Blanár, Sulanová, Hambálek a Podmanický. Zároveň sa čaká aj na to, či príde sám poslanec Fico.

12:29 Predsedníčka výboru Andrejuvová skonštatovala, že každý kto sa výboru zúčastní, musí podať zváštnu žiadosť. Takú žiadosť podal aj Fico a ďalší. Prísť má aj sám prokurátor Masár.

Na výbor sa už dostavili už aj Juraj Šeliga, Marek Krajčí, Vladimír Zajačik či podpredseda parlamentu Juraj Blanár.

12:20 Mandátový a imunitný výbor bude mať podľa poslankyne a predsedníčky Anny Andrejuvovej (OĽaNO) rokovanie o 12:30.

11:59 Na rokovanie výboru prišiel David Lindtner, ktorý zastupuje Fica a Kaliňáka. Sám podľa vlastných slov netuší, či je tu prítomný aj poslanec Fico s tým, že naňho nemá kontakt. "Komunikoval som len s jeho asistentkou," povedal novinárom. Výbor dnes bude hlasovať o odporúčaní posunutia prípadu Národnej rade SR, ktorá o vydaní Fica bude hlasovať. K tomuto bodu má dokonca prebehnúť riadna rozprava, ktorá môže trvať niekoľko dní, ale zároveň aj nemusí.

"Uvidíme, aký bude ďalší procesný postup voči tomu, že sme podali namietku voči doktorovi Masárovi," povedal Lindtner k prokurátorovi Ladislavovi Masárovi, ktorého poveril prípadom namiesto Daniela Lipšica generálny prokurátor Maroš Žilinka. O tejto námietke pritom podľa neho ešte nebolo rozhodnuté. "Tam je ten problém, že generálny prokurátor môže vylúčiť špeciálnu prokuratúru, ale nemôže odňať spis Špeciálnej prokuratúre," povedal Lindtner.

10:33 Kollár začal tlačový brífing v mimoriadne napätej nálade. "Policajný prezident si dovolil povedať, že bude obvinený poslanec Národnej rady SR. Ako to mohol vedieť?" povedal Kollár s tým, že sa rétoricky pýta, či je toto návrat právneho štátu. "Čo zmenil pán minister za 2 roky?" naráža Kollár na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorý dnes bude čeliť pokusu o odvolávanie. Kollár sa na situáciu ohľadom Borguľu pozerá tak, že Sme rodina bola cez svojho poslanca len naoko obvinená, aby to vraj nebolo celé len o opozícii.

10:30 Výbor má zasadať o hodinu a pol. Medzitým usporiadal tlačovú konferenciu aj ďalší obvinený poslanec, no tentokrát z koalície - Martin Borguľa za Sme rodina. Ten je pre zmenu obvinený v rámci minulotýždňovej akcie Inferno - 8. kruh. Nateraz nie je isté, ako toto čerstvé obvinenie koaličného poslanca môže ovplyvniť hlasovanie o Ficovi.

Fico je presvedčený, že obvinenie spískali na Lipšicovom úrade

Expremiér a líder Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že jeho obvinenie mali napísať na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Cieľom je podľa neho "zatvoriť najsilnejšej opozičnej strane a opozičnému lídrovi ústa".

Na tlačovej konferencii po utorkovom výsluchu pred vyšetrovateľom NAKA uviedol, že obvineným je preto, lebo hovoril pravdu o exprezidentovi Andrejovi Kiskovi a šéfovi OĽANO Igorovi Matovičovi. Podotkol, že upozorňovanie na prešľapy politických konkurentov je v politike bežnou praxou. Dodal, že na stredajšom (27. 4.) mandátovom a imunitnom výbore parlamentu, ktorý sa má zaoberať žiadosťou na vzatie do väzby, zaznie jeho obhajoba.

Toto je koniec demokracie, hromží šéf Smeru

Očakáva, že ho parlament vydá na väzobné stíhanie. "Sme svedkami konca demokracie a právneho štátu na Slovensku," povedal. Okrem koalície a premiéra opätovne kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú. "V podstate sa pridala k uzneseniu o vznesení obvinenia voči mne, ktorého cieľom je zatvoriť najsilnejšej opozičnej strane a opozičnému lídrovi ústa," zdôraznil. Vyhlásil, že sa postavila na stranu tých, ktorí potrebujú odstaviť Smer-SD. Prezidentka v utorok odmietla v súvislosti s Ficovými vyjadreniami politické útoky ako formu obrany pri trestnom stíhaní.

Galéria fotiek (28) Obvinený Robert Fico hovorí na tlačovej konferencii o svojom výsluchu na NAKA

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v rámci akcie Súmrak obvinil Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade sú obvinení aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör a policajný exprezident Tibor Gašpar.

Žiadosťou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry o vzatie poslanca parlamentu Fica do väzby by sa mala Národná rada (NR) SR zaoberať vo štvrtok (28. 4.). Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.

Postoj Sme rodina a zelená karta pri hlasovaní

Aj keď Fico očakáva, že koaliční poslanci odhlasujú jeho vydanie vyšetrovacím orgánom, portál HN tvrdí, že naďalej zostáva otázny postoj Sme rodina. Tí sa podľa ich informácií chcú uchýliť k tzv. zelenej karte. Poslanci Sme rodina tak budú mať pri hlasovaní o vydaní Fica úplne voľnú ruku. Kollár na poslaneckom grémiu dokonca hovoril o akomsi revanši, čo prekvapilo viacerých koaličných poslancov, vrátane predsedníčky klubu SaS Anny Zemanovej.