NAKA narazila na imunitu poslanca Fica: Potrebný je súhlas výboru NR SR! Čo sa bude diať ďalej? Poslanci majú jasno

Polícia obvinenie potvrdila aj na sociálnej sieti. Obaja čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti podľa denníka zadržať. Keďže je Fico poslancom parlamentu, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas NR SR. Takto vysokopostavených politikov ešte nikdy nezadržali. Policajný prezident Štefan Hamran už minulý týždeň avizoval, že sa vyšetrovatelia blížia aj k politickým špičkám.

Parlament ani výbor zatiaľ žiadosť o vydanie Fica neevidujú

"Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky tejto chvíli neeviduje žiadne doručenie žiadosti na vydanie na stíhanie poslanca Roberta Fica," uviedla pre Topky Michaela Jurcová, hovorkyňa NR SR. Rovnako žiadosť neeviduje ani Mandátový a imunitný výbor, ktorý dáva vo veci súhlas a odporúčanie. "Na mandátový a imunitný výbor k medializovanej informácii o obvinení Roberta Fica nebolo doposiaľ nič doručené," reagovala pre Topky Anna Andrejuvová, predsedníčka výboru.

Na margo obvinenia poslanca Smeru reagoval aj šéf parlamentu Boris Kollár. "V tejto chvíli nemám dostatočné penzum informácií, avšak pevne dúfam, že orgány činné v trestnom konaní majú dostatok dôkazov a v tomto prípade konajú objektívne. Zároveň môžem povedať, že hnutie Sme rodina nikdy nebránilo ani nebude brániť spravodlivosti, a tomu je tak aj teraz, avšak musíme si počkať na viac informácií," reagoval Kollár.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na margo toho, či by malo byť podanie do NR SR riešené bezodkladne, uviedla, že nie je potrebné mať obavy. "Ja by som teraz nevytvárala obavy z toho, že nedôjde k dôslednému pokračovaniu vyšetrovania aj tejto kauzy. Máme tu jasný proces, ktorý súvisí s týj, že poslanec čelí takémuto obvineniu. Nechajme tomu priestor. Všetci konajú tak ako majú, v zmysle zákona," reagovala po rokovaní vlády s tým, že spravodlivosť platí pre každého.

Aký je postup?

V prípade, že by chcela NAKA Fica zadržať, musí príslušný orgán adresovať žiadosť predsedovi parlamentu a výboru. O žiadosti o vydanie súhlasu na zadržanie poslanca rozhoduje Mandátový a imunitný výbor. V tomto prípade teda rozhoduje len výbor. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel však upozorňuje, že podľa rokovacieho poriadku aj Ústavy ide o prípad, kedy je poslanec pristihnutý pri trestnom čine, čo v tomto prípade neplatí, aj preto NR SR ešte neoslovili.

"Z toho, čo bolo zatiaľ medializované, poslanec Fico nebol pristihnutý pri páchaní trestného činu, pretože pravdepodobne ide o prípad z minulosti," konštatuje Grendel. "O tom, či bude vyšetrovateľ a prokurátor žiadať väzobné stíhanie, zatiaľ OČTK neinformovali. Ako podpredseda NRSR poverený zastupovaním predsedu parlamentu by som o tom už musel vedieť," dodal.

Ak by išlo o žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby, zasiahnu aj poslanci NR SR

Ak by však išlo o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby, do procesu musí zasiahnuť aj parlament. "Ak príslušný orgán oznámi predsedovi národnej rady, že žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby, predseda národnej rady požiada o zvolanie mandátového a imunitného výboru," píše sa ďalej v rokovacom poriadku.

Výbor potom žiadosť prerokuje, umožní poslancovi zúčastniť sa na rokovaní a vyjadriť sa. Svoje odporúčanie, teda súhlas alebo nesúhlas, predloží výbor parlamentu. Na základe predloženej správy plénum NR SR rozhoduje, či vydá súhlas na vzatie poslanca do väzby, alebo nie. "Národná rada rozhodne o žiadosti na najbližšej schôdzi po predložení správy mandátového a imunitného výboru odo dňa, keď túto žiadosť predseda národnej rady dostal," hovorí rokovací poriadok. Potrebný je súhlas nadpolovičnej väčšiny.

O poslanecký mandát nepríde

Vyrojilo sa aj mnoho otázok v súvislosti s poslaneckým mandátom Fica. Vicepremiérka Veronika Remišová už uviedla, že by sa ho mal vzdať. Na reakciu Smeru a samotného poslanca Fica si počkáme do druhej, kedy avizovali tlačovku. Ak sa ho nevzdá sám, poslanecký mandát mu nezanikne, ani keby súd rozhodol o väzobnom stíhaní. "Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje," píše sa v Ústave. O mandát poslanec príde len v prípade, že je právoplatne odsúdený tak, ako prednedávnom šéf ĽSNS Marian Kotleba. O mandát prichádza dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Klub SaS bude hlasovať za súhlas so vzatím Fica do väzby

Poslanecký klub SaS bude jednotne hlasovať za súhlas na vzatie Fica do väzby, ak o to požiada príslušný orgán. "Poslanci si to práve odhlasovali na prebiehajúcom poslaneckom klube, kde sa dozvedeli o zadržaní Roberta Kaliňáka, ktorého obvinili spolu s bývalým premiérom Robertom Ficom zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny," dodal hovorca s tým, že SaS tak dáva voľný priebeh spravodlivosti.

Aj poslanec za stranu Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že ak by k tomu došlo, zrejme by hlasoval za. Najprv by si však preštudoval materiály. "S vysokou pravdepodobnosťou by som hlasoval za. Myslím si, že polícia si je vedomá, koho obvinila a je to vysoko citlivá vec. V takom prípade treba nechať rozhodnutie na súde," povedal s tým, že poslanci dávajú len súhlas, rozhodnutie je na súde.

Podobne bude hlasovať aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek, bývalý člen Za ľudí a aktuálny člen Progresívneho Slovenska. "Niet čo riešiť. Zahlasujem za vydanie Roberta Fica. Nikto nie je nad zákonom," napísal na sociálnej sieti.

Pre Smer to zatiaľ neznamená nič

Politológ Radoslav Štefančík zatiaľ situáciu hodnotí neutrálne. "Ostáva len dúfať, že NAKA si urobila svoju robotu poctivo a dodala dostatok dôkazov na to, aby sa obvinení nedostali z väzby skôr, než sa tam stihnú zohriať," uviedol pre Topky. Pre stranu Smer to zatiaľ neznamená nič. "Myslím, že voliči, vrátane voličov Smeru, majú tak Fica ako aj Kaliňáka prečítaných za tie roky tak dokonale, že ich takéto obvinenie nemôže prekvapiť," povedal.

"Ak sa však dostanú do väzby len na chvíľu, ak dôkazy nebudú relevantné, budú sa štylizovať do roly martýrov a obetí politického režimu tejto vlády. A na to niektorí voliči na Slovensku počúvajú," dodal Štefančík.

Môžu na tom profitovať

Politológ Juraj Marušiak pre Topky skonštatoval, že v súvislosti s narastajúcou nervozitou a konfrontáciou v spoločnosti je vysoko pravdepodobné, že obaja politici môžu z obvinení ťažiť. "Môžu na tom profitovať osobitne v prípade, ak obvinenia nebudú konkretizované a orgánom činným v trestnom konaní sa nepodarí preukázať ich vinu. Dovtedy bude debata o ich vine skôr o presviedčaní presvedčených s rizikom vytvárania obrazu nespravodlivo stíhaných mučeníkov. Nepochybujem, že práve toto bude agenda strany Smer-SD v najbližších dňoch, resp. týždňoch," povedal.