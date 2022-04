Vydá NR SR šéfa Smeru? Jasná žiadosť GP: Nešlo o bežnú politickú prácu! Vo väzbe by zrejme neostal dlho

BRATISLAVA – Generálna prokuratúra žiada parlament, aby udelila súhlas so vzatím šéfa Smeru do väzby. Ladislav Masár, ktorý v tomto prípade zastupuje šéfa GP Maroša Žilinku, jasne konštatuje, že v prípade sú jasne dané dôvody na väzbu a že bez Roberta Fica a Roberta Kaliňáka by skupina nefungovala. Ak však skončí vo väzbe, zrejme tam nebude dlho.

Prokurátor rovnako skonštatoval, že nešlo o štandardnú politickú prácu a opozičný poslanec Fico sa dostal aj k materiálom, ku ktorým sa pri vykonávaní svojho mandátu bežne dostať nemohol. Očakával aj to, že po doručení uznesenia o vznesení obvinenia sa Smer bude silno brániť a spochybňovať trestné stíhanie, čo sa koniec koncov stalo hneď v ten deň, čo bola informácia o obvinení Fica medializované.

Fico odmietol vypovedať

Dnes bol niekdajší premiér a súčasný predseda opozičného Smeru na NAKA, kde mal vypovedať. To však odmietol, lebo obvineniu nerozumel. Na tlačovke uviedol, že obvinenie je smiešne a ak bude treba, vydrží aj väzbu. V prípade je obvinený aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý je aktuálne vo väzbe. Súd rozhodol, že bude stíhaný väzobne, no Kaliňák podal sťažnosť. Rozhodnutie tak nie je právoplatné.

Poslanca Fica však NAKA zadržať nemohla, keďže sa na neho vzťahuje poslanecká imunita. Zadržať by ho mohli len v prípade, že by bol prichytený priamo pri čine. Môžu ho však stíhať väzobne, ak s tým budú súhlasiť poslanci parlamentu a ak žiadosť odporučí Mandátový a imunitný výbor. Do NR SR už bola doručená aj žiadosť Generálnej prokuratúry. Dôvody na väzbu podľa nej jednoznačnej existujú a šéf Smeru je dôvodne podozrivý z trestných činov, pre ktoré mu bolo vznesené obvinenie.

Šéf Smeru spochybňuje trestné stíhanie, čo potvrdili aj tlačovky

Žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie poslanca NR SR do väzby môže podať iba Generálna prokuratúra SR, no zločinecké skupiny patria do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Keďže šéfovi ÚŠP Danielovi Lipšicovi šéf GP Maroš Žilinka prípad odňal kvôli zaujatosti, prípadom poveril jeho zástupcu Ladislava Masára. Po jej zverejnení stránka Národnej rady SR čelila výpadku. Masár v žiadosť predpokladá, že poslanec Fico bude spochybňovať dôvodnosť samotného trestného stíhania. „A to nielen z hľadiska domnelého politického účelu, ale aj z hľadiska naplnenia kvalifikačných znakov zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,“ píše prokurátor v žiadosti s tým.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Snaha prezentovať spôsob činnosti uzavretého a konšpiratívnym spôsobom fungujúceho spoločenstva skutkovo vymedzeného v bode 1/ uznesenia o vznesení obvinenia ako klasickú politickú prácu v politickom súboji naráža na zásadné limity,“ uviedol. Masár konštatuje aj to, že po doručená uznesenia o vznesení obvinenia osobám, ktorých sa to týka, a to najmä vo vzťahu k Ficovi, sa vo verejnej mienke budú objavovať masívne názory o politickom účele tohto trestného stíhania, čo sa už podľa neho udialo na tlačovke, ktorú mal Smer v deň medializácie obvinenia.

Vo väzbe by zrejme nebol dlho

Z hľadiska dôvodov väzby však Masár konštatuje, že v prípade, ak by parlament udelil súhlas a vyhovel by návrhu prokurátora a súd by následne rozhodol, že Fico bude stíhaný väzobne, šlo by o výkon väzby na limitovaný čas. „Účelom väzby by bolo predovšetkým chrániť integritu výpovedí osôb, ktoré bude nutné v tomto konaní po vznesení obvinenia vypočuť pre pôsobením na nich zo strany obvineného,“ uviedol prokurátor. Výsluchy sú plánované od 26. apríla do 31. mája.

Galéria fotiek (6) Robert Fico na NAKA

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Na základe týchto okolností je možné dôvodne očakávať, že aj v prípade vzatia obvineného poslanca NR SR do väzby, nebude po nejakú dlhú dobu do výkonu jeho poslaneckého mandátu zasahované,“ dodal. Podľa Masára však boli naplnené všetky znaky spomínaných trestných činov.

Zločinecká skupina sa tiahla v dvoch líniách

Zločinecká skupina sa mala podľa prokurátora tiahnuť horizontálne aj vertikálne. „Horizontálne je dôvodné sa domnievať, že išlo o zastúpenie tohto spoločenstva v orgánoch výkonnej moci štátu v pôsobnosti viacerých ministerstiev, vo vysokých politických funkciách a v podnikateľskom prostredí,“ píše sa ďalej.

Galéria fotiek (6) Obvinený Norbert Bödör na policajnom prezídiu pred výsluchom Roberta Fica

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Vertikálne je možné vidieť štruktúru tohto spoločenstva v tom, že jednotliví nominanti v riadiacich pozíciách Policajného zboru a Finančnej správy boli dosadení len z titulu ich lojality a nemali konať len vo verejnom záujme, ale v podstate poslúchali v uzavretom konšpiračnom spoločenstve pokyny najvyššie vertikálne postavených členov skupiny,“ uviedol s tým, že išlo o Fica, Kaliňáka a Bödöra.

Lojálni nominanti

Prokurátor tiež uviedol, že je nespochybniteľné, že politici majú právo nominovať ľudí do verejných funkcií, ak im dôverujú a ak budú svoju funkciu vykonávať v prospech verejného záujmu. Nominácie v tomto prípade však boli s týmto v príkrom rozpore a najmä tie na KÚFS a FS boli vykonané na pozadí vypočítavosti a budúceho čerpania určitých výhod. „A to dosadením funkcionárov „lojalizovaných“ doplatkom ku ich riadnej mzde okrem iného aj z časti podnikateľskej štruktúry,“ konštatoval v žiadosti Masár.

Galéria fotiek (6)

Dôsledkom bolo, že nielen títo tzv. doplácaní nominanti, ale aj iní lojálni nominanti často a opakovane na požiadanie politickej časti štruktúry konajú právne nedovoleným spôsobom. Napr. pokynovanie vyšetrovateľa v kauze BA Haus zo strany preverovaného vtedajšieho ministra vnútra, kauza trestného stíhania Filipa Rybaniča, lustrácie v evidenciách PZ a registroch FS k osobám politických oponentov a ďalšie.

Skupina bola štruktúrovaná a koordinovaná, netreba si predstaviť len mafiánske skupiny

Podľa prokurátora malo bezpochyby dochádzať ku koordinovaniu jednotlivých krokov pre dosahovanie cieľov členov skupiny. Masár spomína viaceré okolnosti, ktoré svedčia o koordinácii skupiny, ako je zavolanie si vyšetrovateľa k ministrovi vnútra v kauze BA Haus cez prezidenta polície a jeho podriadeného, stretnutia na úrade vlády, ale aj to, ak sa niekto postavil proti tomuto spoločenstvu, čo následne viedlo k okamžitej reakcii skupiny, ktorá prijala príslušné opatrenia a zasiahla.

Pod štruktúrovanou skupinou si však netreba predstaviť len mafiánske skupiny ako sú sýkorovci, černákovci a ďalší. „Ale aj zločinecké organizácie, ktoré nemajú pevnú štruktúru ani formálne rozdelené úlohy medzi svojich členov či doživotné členstvo. Ide o skupiny, ktoré majú síce podobu sietí, ale nepotrebujú presnú štruktúru a dokážu sa prispôsobiť každej situácii na trhu, pričom využívajú medzery v jednotlivých zákonných úpravách,“ konštatuje prokurátor s tým, že v týchto prípadoch ide o jednoduchšie štruktúrované skupiny.

Zločiny bolo možné spáchať len vďaka tomu, že k patrili Fico a Kaliňák

V prípade Fica nie je dôvodné podozrenie z naplnenie skutkovej podstaty zločinu zosnovania, založenia a podporovania zločineckej skupiny to, že čerpal finančné výhody, ale to, že sa počas uplatňovania si svojho mandátu čerpal výhody, ku ktorým by sa riadnym spôsobom dostať nemohol, v tomto prípade ide o údaje daňového tajomstva.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Z hľadiska subjektívnej stránky je však neopomenuteľné to, že páchanie aj iných zločinov členmi skupiny (skutkovo vymedzených najmä v kauze Očistec) bolo možné len vďaka tomu, že k nej patrili aj doc. JUDr. Robert Fico, CSc. a JUDr. Róbert Kaliňák, ktorí zastávali pozície vo vrcholných orgánoch výkonnej moci štátu,“ uviedol Masár.

Expremiér mal sám využívať iných členov zločineckej skupiny

Podľa Masára mal sám Fico využiť iných členov zločineckej skupiny, v ktorej mal mať vedúce postavenie. „Napr. zvolávanie porád v bodoch 2/ a 3/, výpoveď Ing. Bernarda Slobodníka a zabezpečená komunikácia z aplikácie Threema z inej trestnej veci. Za týchto okolností nie je udržateľné tvrdiť, že išlo o bežnú politickú prácu.“ Masár spomína prípad exprezidenta Andreja Kisku. Štandardnou politickou prácou by podľa neho bolo, ak by Fico využil v politickom boji informáciu o podozrení z daňového trestného činu, o ktorom by informovala polícia, a rešpektoval by hranice rozsahu daňového tajomstva.

„Pokiaľ by sa jednalo o reálny politický súboj, nebol napr. dôvod konať konšpiratívne,“ uviedol Masár. Úplne za hranicou reálneho politického boja je podľa prokurátora podozrenie, že Fico využil protiprávne získané údaje v prípade Kisku, čím sa snažil získať ďalšiu výhodu - stať sa predsedom Ústavného súdu. „Už v tomto štádiu konania je nutné sumarizovať, že dôvodné podozrenie zo zabezpečenia si inej výhody v rámci zločineckej skupiny aj poslancom NR SR doc. JUDr. Robertom Ficom, CSc. je dané,“ uviedol Masár v žiadosti. Aj preto nemal vyšetrovateľ inú možnosť, ako Fica obviniť a dať mu možnosť obhájiť sa.

Na slobode by mohol Fico pôsobiť na svedkov

Čo sa týka dôvodov väzby, existuje dôvodná obava, že šéf Smeru by na slobode pôsobil na svedkov „a inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie“. Fico podľa Masára spochybňuje trestné stíhanie, prácu a postupy OČTK, čo je z hľadiska slobody vyjadrovania v poriadku a má na to právo. „Problematickým je však pôsobenie osoby v procesnom postavení svedkov, ktorým cestou týchto verejných vyhlásení otvorene alebo menej otvorene „odkazuje“ svoje postoje a názory a pôsobí na nich,“ napísal a ako príklad uviedol niekoľko tlačových konferencií.

NAKA obvinila Fica a Kaliňáka

Robert Fico čelí obvineniu v troch bodoch – ide o zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ďalej o prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom ohrozenia obchodného, bankového, poštovného, telekomunikačného a daňového tajomstva a v treťom bode čelí obvineniu z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Kaliňáka obvinili a zadržali v stredu 20. apríla. Obvinenie má súvisieť s kauzou Očistec, v rámci ktorej mala zločinecká skupina v polícii ovplyvňovať vyšetrovanie prípadov. Podľa Fica ide o politickú pomstu. Podľa prokurátora usvedčujú Fica zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny okolnosti zistené postupom pred začatím trestného stíhania, ktoré vyšetrovateľ detailne popisuje v uznesení.

Svedčili o tom Bernard Slobodník, Ľudovít Makó, František Imrecze a ďalší. Z ich výsluchov je jasné, že Fico aj Kaliňák mali rozhodujúce slovo pri výbere nominantov do časti skupiny, ktorá pôsobila v polícii a na Finančnej správe. Šéf strany Smer mal spolu s bývalým ministrom vnútra podľa uznesenia upevňovať moc strany Smer a zvýhodniť ju v politickom boji. Žiadosťou o jeho vydanie by sa mal najprv v stredu zaoberať výbor a následne vo štvrtok od deviatej ráno aj poslanci parlamentu.