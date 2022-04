Slováci, pozor: Opäť sa blíži postrach všetkých vodičov! Ak chcete ušetriť, vyhnite sa TOMUTO miestu

Na miestach, kde sa počas piatka vyskytnú zrážky, je preto možné očakávať zašpinenie rôznych predmetov nachádzajúcich sa v exteriéri (autá, záhradný nábytok). "V priebehu noci z piatka na sobotu (23. 4.) saharský prach naše územie postupne opustí, avšak v nedeľu (24. 4.) je pravdepodobne možné očakávať jeho ďalšiu vlnu výskytu," spresnili meteorológovia.

Archívne VIDEO Bratislavčania si užívajú príjemné jarné počasie

Vyzdvihnutie prachu z povrchu Sahary bolo spôsobené výskytom tlakovej níže v oblasti severozápadnej Afriky. Táto níž v týchto chvíľach podľa meteorológov postupuje smerom do Európy. "Na základe výpočtov modelu sa dá očakávať, že v rámci tohto roka pôjde o doposiaľ najväčšie množstvo prachu nachádzajúce sa vo vzduchu nad naším územím. Lokálne to môže byť aj viac ako 0,8 gramu na štvorcový meter, čo v prepočte predstavuje viac ako 800 kilogramov na jeden štvorcový kilometer," poznamenali zo SHMÚ.

Už narobil problémy

Saharský piesok na Slovensku už niekoľkokrát narobil problémy, naposledy pred pár týždňami. Posledná veľká zásielka zo Sahary v posobe púštneho piesku a prachu ochromila Európu natoľko, že aj sneh v Alpách mal oranžovohnedú farbu. Ulice Španielska boli pokryté pieskom a obloha mala sýtooranžovú farbu, akoby sme žili na Marse. Vtedy sa nad územie Európy dostala extrémna masa piesku. Majitelia áut by tak opäť mali byť na pozore. Aj keď pekné počasie láka majiteľov áut ísť na autoumyváreň, mali by radšej jej návštevu odložiť. Ranný pohľad na auto by zrejme bolel nielen ich, ale aj peňaženku. Podľa meteorológov sa v prípade Bratislavy maximálny obsah očakáva okolo 9. hodiny UTC (11 hodín nášho času) a v prípade Košíc to bude okolo 15. hodiny UTC (17 hodín nášho času).