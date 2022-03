Pekné počasie vystrieda ochladenie a dážď: To však nie je všetko! Ďalšia vlna saharského piesku príde už čoskoro

BRATISLAVA – Po peknom počasí sa ku nám valí ďalšie ochladenie, ktoré nepoteší nejedného človeka. Veď uplynulý víkend bol mimoriadne príjemný, teplý, akoby sa blížilo leto, a zrazu nás meteorológovia strašia teplotami, ktoré ledva vystúpia nad nulu a snehom. Nie je to však jediný problém, ktorý sa na nás valí. Opäť by totiž mali byť na pozore majitelia áut!

Príjemné teploty, slnko, takmer žiadny oblak na oblohe a množstvo ľudí vonku. Tak na Slovensku vyzerali uplynulé dni, ktoré potešili každého milovníka príjemného počasia. Aj keď teploty cez deň atakovali 20 stupňov, v noci neraz klesla teplota aj pod bod mrazu, čo robilo vrásky na čelách farmárom a poľnohospodárom. Mohli by im totiž pomrznúť puky na stromoch, ktoré sa vplyvom teplého počasia začali prebúdzať.

V pozore by sa však najbližšie dni mali mať aj majitelia áut. Po viac ako dvoch týždňoch sa totiž na Slovensko opäť valí mohutná masa piesku zo Sahary. Ten sa nad naše územie dostane už dnes. Upozornil na to portál Meteo Slovensko. „Najskôr dorazí saharský prach v pomerne malom množstve už v utorok nadránom, pričom sa bude udržiavať zatiaľ len vo vyšších vrstvách troposféry. To teda pre nás znamená, že z dnešnej čistej modrej oblohy, obloha zmení odtiene na šedasté, pričom pri východe a západe slnka sa môže javiť aj ako hnedé,“ vysvetlil portál na sociálnej sieti.

Ako dodali, všetko sa začne meniť už v stredu, a to najmä na severe. A to z dôvodu, že od Nemecka sa na Slovensko približujú prvé zrážky súvisiace s tlakovou nížou, pričom spolu so zrážkami bude na zem dopadať aj spomínaný saharský prach a jeho koncentrácia nad našim územím bude pomerne vysoká. Následne sa dážď vo štvrtok rozšíri na celé územie Slovenska, kde rovnako bude padať dážď so saharských pieskom.

„Tieto čiastočky prachu pritom výhľady nezmazávajú z máp pre územie ani po zvyšok tohto týždňa. Je preto pravdepodobné, že sa budú nad nami vyskytovať po zvyšok marca, a možno aj prvú pentádu apríla. V nadväznosti na túto skutočnosť si tak skoro autá neumyjete, pretože sa nad oblasťou strednej a južnej Európy bude generovať nepriaznivé počasie do odvolania,“ uviedli z portálu. Vyzerá to teda tak, že sa problému so saharským pieskom tak skoro nezbavíme.

‼️🏜️ OČAKÁVAME: Blíži sa ďalšia masa prachových častíc zo Sahary. Môžu spôsobiť znečistenie na autách, padať bude... Posted by Meteo Slovensko on Monday, March 28, 2022