Pripravte sa na ďalšiu vlnu saharského piesku: Vodiči si môžu tentokrát vydýchnuť! Takto však zmení oblohu

BRATISLAVA – Nad Saharou sa odohrala ďalšia veľká piesočná búrka. To, čo to znamená, veľmi dobre vedia už aj Slováci, najmä tí, ktorí majú svoje autá zaparkované na otvorených priestranstvách. Púštny piesok im totiž komplikuje život niekoľkokrát do roka. Prach na svojich autách môžu očakávať aj v najbližších hodinách, tentokrát to však nebude v takej miere ako naposledy.