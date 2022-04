Vyzvedal Mikulec o priebehu vyšetrovania káuz? Komunikácia s Lučanským má hovoriť jasne! Podľa ministra to je inak

Milana Lučanského zadržala a obvinila NAKA z prijímania úplatku ešte 3. decembra 2020 a od rozhodnutia súdu o väzobnom stíhaní až do údajného pokusu o samovraždu 29. decembra rovnakého roku bol vo väznici v Prešove. Následne deň na to zomrel. Od zadržania Lučanského však majú elitní vyšetrovatelia k dispozícii Lučanského mobilný telefón, ktorého sa však napriek smrti policajného exprezidenta a faktu, že smrťou sa jeho stíhanie automaticky ukončilo, nechce vzdať.

Podľa portálu Plus 7 dní je v telefóne v aplikácii Whatsapp k dispozícii údajná komunikácia so súčasným ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Okrem toho sa však Lučanský údajne pred smrťou poistil a kópiu mal poslať aj človeku, ktorému dôveroval. Z komunikácie podľa portálu vyplýva, že Mikulec mal vyzvedať o priebehu vyšetrovania citlivých káuz a dať si doniesť policajný spis. Údajne mali byť v neustálom kontakte a na dennej báze riešiť záležitosti týkajúce sa prvej vlny koronavírusu – a to napríklad prechod cez hranice, žiadosti o výnimky z protikovidových opatrení a podobne. Rovnako mali preberať aj tragédiu v škole vo Vrútkach, kam obaja smerovali. „Deti sú na JIS-ke a druhé na ARO po operácii, obe mimo ohrozenia života,“ povedal Lučanský.

Horúce kauzy

Avšak, v komunikácii mali riešiť aj v tom čase horúce kauzy. „Dobrý deň! Dostal som info, že na Maka je otvorený spis na NAKA stred za vydieranie, z ktorého má byť podozrivý spolu s ďalšími z KÚFS. Je to tak? Môžem dostať info o stave?“ mal napísať Mikulec koncom apríla minulého roku. KÚFS je Kriminálny úrad Finančnej správy, ktorého šéf bol práve obvinený Ľudovít Makó. Následne viac ako mesiac na to mal Mikulec poslať Lučanskému link na článok, ktorom sa riešil posun v kauze Slovenský Texas, v ktorej Makó figuruje.

„Viete o tomto? Chcel by som vedieť, ako sa to vyšetruje. A či sa pri vyšetrovaní zohľadnilo aj to, že Makó sa pozná s Böhmom,“ mal sa pýtať Mikulec, na čo mu mal Lučanský odpovedať, v proti Jopi Trade sú vedené dve veci, a to za neodvedenie dane a poistného, v ktorej je stíhaných šesť osôb a začaté malo byť trestné stíhanie vo veci skrátenia dane. Odpoveď na svoju otázku však Mikulec nedostal.

Rovnako mal zisťovať aj to, kedy sa s ním policajný exprezident stretne a k spisu, ktorý požadoval. Lučanský mu mal odpovedať, že sa mu prispôsobí a či ho má nachystať na nasledujúci deň, čo mu mal Mikulec odobriť. Následne sa opäť mal informovať, či príde za ním na ministerstvo. „Ako poviete, mám so sebou celý spis,“ mal odpovedať Lučanský, pričom Mikulec ho mal informovať o tom, že do dvanástej bude plénum a následne pôjde na úrad, tak nech sa 12:30 zastaví.

„Tento spis ste už pozreli? PPZ-NKA-PZJ11-183/2018. Chcel by som k tomu info. Už sme o tom hovorili minulý týždeň,“ mal napísať minister vnútra iný deň, na čo mu policajný exprezident údajne odpovedá „jasné“. Mikulec sa uisťuje, či to znamená, že si spis pozrel, alebo že či dostane informácie. „Že pozriem. Lebo to je iný spis,“ mal odpovedať Lučanský.

Nahnevaný Zurian

Podľa rektorky Policajného zboru Lucie Kurilovskej sa ministrovi vnútra za žiadnych okolností nemá dostať spis do rúk. „Trestné konanie vedie policajt a dozor nad ním má prokurátor. Osoby, ktoré majú právo nazerať do spisu, sú presne vymedzené v Trestnom poriadku. Minister vnútra medzi nimi nie je,“ vysvetlila.

Bývalý riaditeľ NAKA Ján Štefaňák vo veci dodal, že v roku 2020 dostal od nadriadených pokyn na predloženie spisu vedeniu rezortu vnútra. Do pamäte sa mu to vrylo z dôvodu, že počas jeho praxe sa mu niečo podobné stalo len raz. „Bola to veľmi nepríjemná situácia. Môj nadriadený Branislav Zurian ma požiadal, aby som pripravil spis. Povedal mi, že je to na vyžiadanie prezidenta Policajného zboru Lučanského a od neho to chce minister vnútra Mikulec. Zurian zúril. Prikázal, aby sme spis poriadne zviazali, aby sa z neho nič nestratilo. Spis sme pripravili a odovzdali generálovi Lučanskému. Späť sme ho dostali o dva dni,“ uviedol Štefaňák pre portál.

Podľa jeho slov spis súvisel s preverovaním majetkových pomerov exriaditeľa vojenských tajných Jána Balciara, avšak exšéf NAKA si nespomína, akú mal spis značku. Samotný Mikulec však kontakt s policajnými spismi poprel. Údajne „nikdy nežiadal konkrétne informácie zo spisov a nikdy nepožadoval od prezidenta Policajného zboru predkladanie spisov“.

V deň obvinenia Fica a Kaliňáka

Informácie o komunikácii medzi Lučanským a Mikulcom vyšla na povrch v rovnaký deň, ako informácie o obvinení predsedu Smeru a trojnásobného expremiéra Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka a advokáta Mareka Paru.

Upozornil na to Denník N, podľa ktorého čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti podľa denníka zadržať. Keďže je Fico parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas Národnej rady (NR) SR. Oboch mali podľa medializovaných informácií obviniť aj z trestného činu ohrozenia daňového tajomstva. Prípad má súvisieť s kauzou Očistec.

Polícia potvrdila aj obvinenie advokáta Mareka Paru. Denník N spresnil, že mal byť zadržaný. Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry (ÚŠP GP) SR na sociálnej sieti doplnil, že v utorok (19. 4.) vzniesol vyšetrovateľ NAKA v rámci akcie Súmrak obvinenie štyrom osobám Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi, Tiborovi Gašparovi a Nobertovi Bödörovi celkovo pre tri skutky.

"Obvinenie sa týka zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa (v prípade R. F. a R. K.) a všetkým štyrom osobám bolo vznesené obvinenie pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva," priblížil policajný hovorca Michal Slivka. Dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní podľa úradu vykonáva prokurátor ÚŠP GP SR. "Aktuálne vo veci prebiehajú procesné úkony, a preto nie je možné v tomto štádiu konania poskytnúť bližšie informácie," uzavrel.