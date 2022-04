V jesenných voľbách by mohli voliť aj ľudia v karanténe pre COVID-19

BRATISLAVA - Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19 by mohli voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania pre tieto spojené voľby, ktorý v utorok schválila vláda. Kabinet odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie.

Zákon z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. "Špeciálny spôsob hlasovania je určený pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti," vysvetľuje rezort.

Postup podľa tohto zákona sa má uplatniť iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe. O špeciálny spôsob hlasovania by občania mohli požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov budú vytvorené špeciálne volebné obvody so špeciálnou volebnou komisiou, ktorej sídlo môže byť obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť. Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať minimálne dvaja vyslaní členovia.

Riaditeľka sekcie verejnej správy, odboru volieb, referenda a politických strán MV Eva Chmelová po schválení bodu na vláde spresnila, že vytvorených bude 315 špeciálnych volebných obvodov a volebných komisií. Osemčlenný počet komisie je minimálny. "V prípade, že voličov, ktorí prejavia záujem o špeciálny spôsob hlasovania bude vzhľadom na pandemickú situáciu veľa, počet členov komisií sa môže zvyšovať," vysvetlila. "Dôležité je, aby každý, kto bude mať nárok na špeciálny spôsob hlasovania a prejaví o to záujem, mal možnosť hlasovať," zdôraznila.

Voliči využívajúci špeciálny spôsob hlasovania budú hlasovať do prenosnej volebnej schránky, ktorú členovia špeciálnej volebnej komisie následne odnesú do okrsku s najnižším poradovým číslom v rámci bežného volebného obvodu. Tam sa hlasy zarátajú. "Aby nedošlo k duplicitnému sčítaniu, voliči so špeciálnym spôsobom hlasovania budú vyškrtnutí vo svojom volebnom okrsku z zoznamu voličov," dodala Chmelová.

Členovi špeciálnej volebnej komisie patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii odmena 30 eur a za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie odmena 170 eur. "Každá minca má dve strany. Na jednej strane je to vyššia odmena, na druhej strane budú vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v kontakte s ľuďmi v karanténe, či izolácii v dôsledku ochorenia COVID-19," upozornila riaditeľka sekcie MV.