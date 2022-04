Emotívny Heger po návrate z Ukrajiny: Poriadny náklad OPOZÍCII! Správajú sa ako ruskí agenti, teším sa na odvolávanie

Prezident Zelenskyj poďakoval Slovákom za ich podporu. Uviedol, že Slovensko pomáha nielen slovami, ale aj reálnymi skutkami. Odkazoval tak aj na darovanie systému S-300.

Ukrajina je náš priateľ

Premiér Eduard Heger sa vrátil z Ukrajiny krátko po dvanástej. "Ukrajina je náš sused a náš priateľ. A tomu sa nemôžete otočiť chrbtom. To bol dôvod tejto návštevy," povedal predseda vlády Heger. Zopakoval, že je v najvyššom záujme Slovenska mať prosperujúcich susedov. Stabilná Ukrajina by rozšírila možnosti zamestnania a rozvoja východu Slovenska, hovorí.

Heger sa vyjadril aj na margo darovania S-300 a kritiky opozície. Zdôraznil, že napriek darovaniu systému S-300 je bezpečnosť Slovenskej republiky v súčasnosti najlepšia od jej vzniku. "Slovensko je zabezpečené tak, ako nikdy," povedal. "To, akú máme vojenskú prítomnosť a techniku na ochranú občanov SR, toto Slovensko ešte nikdy nemalo," povedal. Zopakoval, že Slovensko budú chrániť až štyri batérie systému Patriot.

Poriadny náklad opozícii, sú to ruskí agenti

Heger sa v emotívnom prejave vyjadril aj na adresu predstaviteľov opozície, najmä lídra strany Smer Roberta Fica a lídra Hlasu Petra Pellegriniho. Šéf Hlasu už avizoval tlačovku v reakcii na premiéra. Podľa premiéra sa správajú ako ruskí agenti a "vedome nabiehajú Rusku". "Nenahovárajme si, že sa nás to (vojna na Ukrajine, pozn. red.) netýka. Keby Ukrajina nebojuje, ruské vojská sú už u nás. Prezidentovi Zelenskému som povedal, že si plne uvedomujeme, že chránia pred agresiou Ruska aj nás a poďakoval som sa mu za to," pokračuje Heger.

Emotívne dodal, že toto si zjavne neuvedomujú. "Pellegrini a Fico, lebo sú ruskí zapredanci," povedal. "Svojimi vyhláseniami idú proti záujmom Slovenskej republiky a nadbiehajú Rusku a správajú sa ako ruskí agenti. Nemám na to slov. Už len môžeme čakať, kedy sa dozvieme, že aj oni sú platení z ruských peňazí," dodal.

Veľmi sa teším na rozpravu o odvolávaní vlády

Na otázku, aký má premiér názor na avizované odvolávanie vlády zo strany opozície, odpovedal, že sa na jeho prípadnú realizáciu veľmi teší. "Nech sa páči, teším sa na túto rozpravu. Veľmi rád sa im pozriem do očí... Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu. Veľmi rád ich priamo z toho miesta pozvem a pôjdem znovu na Ukrajinu," povedal.

"Potom nech mi rozprávajú, čo je vlastizrada. Riskovať svoju bezpečnosť a bezpečnosť Ukrajiny svojimi táraninami. To je neskutočné... Viete čo, ja na to nemám žalúdok," uviedol premiér. "Nechápem, ako títo ľudia dokážu žiť sami so sebou. A ani to nikdy nepochopím a ani to nechcem pochopiť," pohoršil sa Heger. V súvislosti s tým spomína aj informácie o "luxusnom tryskáči Roberta Fica, na ktorom chodí so svojou milenkou" a z ktorého paluby hovorí, že nemáme pomáhať ľuďom v núdzi. "Viete, čo... Veľmi rád budem čeliť odvolávaniu a môžeme sa rozprávať, kto má aké svedomie," dodal.

Krutosť v Buči

Premiér spomína na zábery, ktoré včera videl počas svojej návštevy mesta Buča. Ruskí vojaci tam podľa neho praktizovali rozsiahle znásilnenia mladých dievčat, vypálili nacistické znaky na telá civilistov a spôsobili kompletnú deštrukciu. "Krutosť ruských vojakov, ktorí zabíjali civilistov len z rozmaru, zväzovali im ruky, strieľali ich zozadu do hlavy. Zastrelili rodinu, nahádzali ich nakopu a podpálili... Toto sú zverstvá, ktoré sú tam páchané," povedal.

Rád zoberiem opozíciu na Ukrajinu

"Znásilnili mladé dievčatá a na brucho im vypálili nacistické znaky. Toto je realita, ktorá sa, žiaľ, deje u našich susedov," dodal. Tieto obrazy dal do kontrastu so slovami a správaním Roberta Fica, ktorého krizituje pre jeho vajatavý postoj k ruskému agresorovi. "Jeho nezaujímajú ľudia, len on sám a jeho vlastný prepych, papalášizmus a na ľudí si spomenie len pred voľbami," povedal Heger. "Tento človek si dovolí komentovať našu pomoc našim priateľom a susedom? Ale absolútne ma to neprekvapuje," povedal na adresu kritiky Roberta Fica.

Premiér povedal, že sa rád na Ukrajinu vráti spolu s Petrom Pellegrinim, Robertom Ficom a ich poslancami, aby im ukázal rozsah skazy, ktorej sa tam Rusi dopustili. "Pôjdeme sa spolu pozrieť do Buče, do Irpiňu, do Kyjeva... Potom nech sa postavia na tlačovku a zopakujú všetky tie nezmysly, ktoré tu natárali za posledné týždne a hlavne včera," dodáva na adresu opozície.

Slavín bude zajtra zneuctený

Heger dodal, že svojou plánovanou návštevou Slavína na uctenie si padlých bojovníkov, ktorí oslobodzovali Bratislavu od nacistov, Fico v skutočnosti ich pamiatku zneuctí. "Bratislavu oslobodzoval druhý ukrajinský pluk spolu s rumunskými vojakmi. Čo je väčšia absurdita, ako keď ruský agent Robert Fico bude oslavovať na Slavíne pamiatku týchto vojakov? (...) Robert Fico je manipulátor par excellence," pokračuje Heger. "Fico zajtra zneuctí pamiatku na Slavíne. Svojou výbavou a tým, kým je," ukončil.

Slovensko bude tlačiť na to, aby sa Ukrajina stala členom EÚ

Slovensko bude silno tlačiť na to, aby sa Ukrajina stala čo najrýchlejšie členom Európskej únie a získala kandidátsky status. Heger uviedol, že vláda SR ponúka aj svoj reformný tím. Slovensko je podľa predsedu vlády ochotné Ukrajine pomôcť aj s opravou vojenskej techniky, ale aj s vývozom pšenice prostredníctvom vlakovej prepravy.

"Veľmi intenzívne sme prezentovali aj víziu lepšej budúcnosti. Ďakujem Alexandrovi Dulebovi, ktorý je hlavným ideológom programu (lepšej budúcnosti), ktorý sme Ukrajincom prezentovali už v novembri. Tento program sme prezentovali vedeniu Ukrajiny opäť aj včera," uviedol Heger s tým, že im pritom zreprodukoval slovenský príbeh o tom, ako od mečiarizmu prešli reformami až do Európskej Únie. "Boli týmto príbehom veľmi povzbudení," dodal Heger.

Ukrajina patrí do EÚ

Ukrajina patrí do Európskej únie. Počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve to vo videu vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger. "Chcem odkázať všetkým Ukrajincom a Ukrajinkám, že sme veľmi vďační, že bojujete aj za nás a za naše hodnoty. Bojujete za slobodu a demokraciu, ktorú aj my vyznávame. Aj my sme žili dlhé roky v režime pod Sovietskym zväzom a o to viac si vážime slobodu, ktorú dnes máme a za ktorú vy dnes bojujete," uviedol Heger po boku ukrajinského prezidenta.

Eduard Heger ďalej vyhlásil, že Ukrajina má právo získať štatút kandidátskej krajiny. "Veríme, že s našou pomocou Ukrajina zvíťazí nad ruským agresorom, vyženie tohto agresora zo svojho územia a bude môcť rýchlo obnoviť svoju krajinu aj za pomoci Slovenska a ďalších krajín a bude sa môcť stať členom Európskej únie," dodal slovenský premiér.

Slovensko podporuje Ukrajinu nielen slovami, ale aj skutočnými skutkami

"Slovensko podporuje Ukrajinu nielen slovami, ale aj skutočnými krokmi. Som vďačný predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi a celému slovenskému ľudu za nevyhnutnú vojenskú pomoc, ako aj srdečné prijatie našich ľudí," uviedol Zelenskyj.

VIDEO Premiér potvrdil, že Slovensko darovalo Ukrajine systém S-300

Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Heger zdôraznil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Systém protivzdušnej obrany nahradí batéria systému Patriot. Doraziť má v priebehu budúceho týždňa a poskytnú ju americkí spojenci. Doplní tak dve batérie systému Patriot od Nemcov a jednu od Holanďanov.

Eduard Heger navštívil Kyjev spoločne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Šéfka EK sľúbila Zelenskému rýchlejší začiatok rokovaní o členstve Ukrajiny v EÚ. Pri osobnom stretnutí v Kyjeve mu dala dotazník, ktorý sa má pre EÚ stať východiskovým bodom pri rozhodovaní o potenciálnom členstve Ukrajiny.