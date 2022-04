Remišová obvinila Fica: Zverejnením detailov o S-300 sa dopustil vlastizrady!

BRATISLAVA - Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico sa zverejnením detailov o presune obranného systému S-300 na Ukrajinu dopustil vlastizrady. Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v relácii RTVS O päť minút 12.

"Ohrozil tým životy vojakov, železničiarov a colníkov. Malo by to byť posudzované ako vlastizrada," povedala. Poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) reagoval, že o presune vojenskej techniky sa aj tak vedelo. "Niektoré informácie sú dostupné, niektoré sú zakázané, niektoré sú zo satelitných družíc. Buďte si istí, že či už Američania, Číňania alebo Rusi vedeli o tom od prvej chvíle, ako S-300 išla do polohy transportu," dodal.

Kéry zároveň skritizoval rozhodnutie o darovaní S-300 na Ukrajinu. Systém Patriot, ktorý spojenci dodali na Slovensko, nie je podľa neho adekvátnou náhradou. "Je to absolútne zlé rozhodnutie vlády," skonštatoval. Remišová za týmto krokom kabinetu stojí. Pomoc pre Ukrajinu znamená podľa nej aj pomoc pre Slovensko. "Ak sa Ukrajina neubráni, druhý na rade sme my," priblížila.