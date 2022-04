Búranie pamätníka na Slavíne: Krutý vtip alebo sarkazmus, mnohí tento žart zobrali ako serióznu záležitosť!

Galéria fotiek (3) Mnohých vyplašila petícia o možnom búraní pamätníka na Slavíne, no ukázalo sa, že ide o prehnaný žart.

BRATISLAVA - Začalo to ako jeden z mnohých ďalších žartov voči protestujúcim jednotlivcom, no tí to zobrali ako vážnu vec, ktorá sa môže udiať. To, akým absurdným môže byť dianie na internete svedčí aj tento príbeh. Reč je o údajnom búraní pamätníku na Slavíne v Bratislave, ktorý bol už od samotného začiatku myslený ako satiricko-sarkastický žart, no mnohí ho zobrali so všetkou vážnosťou a rozhodli sa konať! Nie, nič také sa neudeje, aj keď je treba povedať, že tento "humor" nemusí byť pre každého tou správnou šálkou kávy.