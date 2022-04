Nechutný prípad z východu Slovenska: Muž nútil mladé ženy k prostitúcii! Bitky a drogy na dennom poriadku

Prípad podľa polície siaha do roku 2020, keď mal obvinený na autobusovej stanici v Prešove zlákať na výhodnú pracovnú ponuku dve mladé ženy. V čase spáchania skutku mali 19 a 20 rokov. "Najprv ich mal odviezť do Košíc, kde boli obe násilím nútené k poskytovaniu sexuálnych služieb. Približne po dvoch týždňoch im mal zabezpečiť prevoz do Veľkej Británie do mesta Manchester, kde im mal po príchode odobrať všetky doklady aj mobilný telefón," priblížila Bárdyová. Ako dodala, v zahraničí mala jedna žena pracovať v erotickom klube, druhá sa mala vydať za neznámeho muža.

"Všetky peniaze, ktoré mladšia zo žien zarobila v erotickom klube, musela odovzdať, inak ju mal biť, opíjať a zdrogovať. Podarilo sa jej ujsť a kontaktovať anglickú políciu, ktorá jej pomohla s návratom na Slovensko," pokračovala Bárdyová. Druhú ženu mal obvinený predať neznámemu mužovi s cieľom uzavrieť sobáš, ktorým by získal povolenie na pobyt v Európskej únii. Po čase sa jej podarilo skontaktovať príbuzných a s pomocou polície v Anglicku dostať späť na Slovensko.

Príslušníkom Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP PPZ sa muža podarilo zadržať začiatkom apríla v Prešove a podať prokurátorovi návrh na jeho väzobné stíhanie. Po dokázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Polícia vyzýva na opatrnosť

Polícia vyzýva verejnosť na opatrnosť pri pracovných ponukách zo zahraničia, ktoré za nenáročnú prácu ponúkajú veľkú finančnú odmenu bez potreby znalosti cudzieho jazyka. Ľudí tiež upozorňuje, aby pri takejto skúsenosti v žiadnom prípade nikomu neodovzdávali svoj doklad totožnosti.