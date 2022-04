Vláda schválila návrh novely, ktorá má upraviť dlhodobú zdravotnú starostlivosť

BRATISLAVA - Dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa má zlepšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené," píše sa v materiáli.

Novela definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť, ako aj pojem paliatívna zdravotná starostlivosť a ich súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov. "V súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané. Je preto vo verejnom záujme, aby úhrady za poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," konštatuje sa v návrhu novely.

Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že v rámci dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva. Dočasnou reguláciou cien sa má zabezpečiť motivácia na vytváranie zdravotníckych zariadení na poskytovanie tejto starostlivosti. Zvýšiť by sa mala aj jej dostupnosť pre osoby, ktoré sú na túto zdravotnú starostlivosť odkázané.

Novelou sa tiež dopĺňa činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť. Novelou by sa mali zadefinovať a precizovať podmienky činnosti zariadenia sociálnej pomoci. Pacient by tiež podľa novely mal mať právo na poskytnutie duchovnej služby a duchovnej podpory. "Nenaplnené duchovné potreby často súvisia so zníženou kvalitou starostlivosti, nespokojnosťou pacientov a zníženou kvalitou života," poukazuje rezort.

Podmienky preplácania moderných inovatívnych liekov sa majú zmeniť

Vláda odobrila zmeny v preplácaní drahých moderných liekov z verejného zdravotného poistenia. Pacientom by ich tak po novom neschvaľovali zdravotné poisťovne na výnimky, ale boli štandardne uhrádzané. Posudzovanie nákladovej efektívnosti inovatívnych liekov pri ich vstupe na slovenský trh sa má naviazať na hrubý domáci produkt (HDP). Má sa tiež zmeniť spôsob vyjednávania s ich výrobcami. Zmeny prináša novela o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z dielne ministerstva zdravotníctva.

Rezort už pri predstavení návrhu upozornil, že väčšina nových a inovatívnych liekov na Slovensku je pacientom uhrádzaná v tzv. výnimkovom režime, v ktorom je na posúdení zdravotnej poisťovne, či liek uhradí a v akej výške. Má tak dochádzať k markantným rozdielom v prístupe pacientov k liečbe. „Podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie bolo nevyhnutné aj preto, lebo liek je z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bez akýchkoľvek rozdielov uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami, iba ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov," povedal minister Vladimír Lengvarský (OĽANO).

"Je to pre liekovú politiku istým spôsobom historický deň, lebo sme na tento deň veľmi dlho čakali, minimálne desať rokov. Vláda konečne svoj proreformný štýl zaviedla aj do tejto oblasti," reagoval štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa. Štát bude mať podľa jeho slov oveľa lepší dohľad nad tým, akým spôsobom sa lieky používajú a či skutočne poskytujú efektivitu, akú majú. "Na záver dňa budeme vedieť, koľko lieky stoja a čo si vieme v súčasnosti dovoliť," doplnil.

Čistý dosah na štátny rozpočet by mal byť podľa jeho slov na budúci rok asi 49,9 milióna eur. Doplnil, že aktuálne je vo výnimkovom režime minimálne 50 onkologických liekov, ktoré budú z pohľadu zaradenia do kategorizácie prioritné.

"Novela pacientom prinesie lepšiu dostupnosť liečby, transparentnejšie procesy v rámci výnimiek, budeme tiež aj súčasťou rozhodovacích procesov, čo už aj sme teraz pri kategorizácii ústavnej starostlivosti. Takže naozaj pacient je v centre záujmu," skonštatovala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová. Podotkla, že spoločne s ministerstvom sa návrh podarilo po dlhých rokovaniach presadiť a poďakovala sa za spoluprácu.

Novela má tiež priniesť efektívnejší proces uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrad liekov. Podľa ministerstva sa síce možnosť uzatvárať dohody medzi výrobcami a zdravotnými poisťovňami zaviedla, ale v praxi sa ich uzavrelo málo. Dohody chce s výrobcami uzatvárať štát. Ak lieky nesplnia ekonomické podmienky na ich zaradenie do systému verejných úhrad, na trh budú môcť vstúpiť vtedy, keď sa na podmienkach vstupu dohodnú so štátom. Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidentky nadobudnúť účinnosť 1. augusta. Niektoré ustanovenia majú začať platiť neskôr.