Blaha má problém: Súd rozhodol, klamstvá musí odstrániť! Vytvoril si vlastný svet z manipulácií, tvrdí prezidentka

BRATISLAVA - Poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi sa toho sype na hlavu poriadne veľa. Na svojom Facebooku pravidelne pridáva proruské statusy a naváža sa aj do vládnych politikov. Zašlo to až tak ďaleko, že prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla zakročiť. Súd rozhodol. Poslancovi Blahovi nariadil prestať šíriť lži o prezidentke. Obe strany sa ešte môžu odvolať.

Prezidentka o tom informovala na svojej sociálnej sieti. Klamlivé výroky poslanca Ľuboša Blahu nie sú podľa Okresného súdu Bratislava I. obhájiteľné slobodou prejavu. Podľa súdu v nich absentuje vecná, racionálna argumentácia a akákoľvek snaha o preukázanie svojich tvrdení.

VIDEO Blaha obvinil Čaputovú z klamstva, prezidentský palác vtedy uviedol, že video bolo zostrihané

Do troch dní musí zmazať nepravdivé tvrdenia

Vyplýva to z rozhodnutia okresného súdu, ktorý mu neodkladne nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení. "Že som vlastizradkyňou, agentkou cudzích mocností alebo že som ovládaná Spojenými štátmi. Zároveň mu súd nariadil do troch dní od doručenia rozhodnutia, odstrániť tieto tvrdenia z desiatok svojich statusov," napísala prezidentka.

"Súd dospel k záveru, že žalovaný poslanec Blaha "tak hrubo a zároveň bez uvedenia faktického základu zasahuje do osobnostných práv prezidentky, že tu bola daná neodkladná potreba súdnej ingerencie"," uviedla.

Jeho výroky nie sú obhájiteľné slobodou prejavu

Podľa rozhodnutia súdu "výroky žalovaného, v ktorých obviňuje prezidentku z obzvlášť závažných trestných činov a iné hanlivé obvinenia, pri ktorých je evidentná snaha žalovaného o vyvolanie silných negatívnych emócii u jeho priaznivcov voči prezidentke, nie sú obhájiteľné slobodou prejavu, nakoľko v nich absentuje vecná, racionálna argumentácia, prípadne akákoľvek snaha o vysvetlenie a preukázanie tvrdených skutočností. Jeho statusy majú útočnú povahu s cieľom vyvolávať a podnecovať silné negatívne emócie".

Vytvoril si vlastný svet z manipulácií

Ľuboš Blaha si podľa prezidentky vytvoril vlastný svet z manipulácií a do očí bijúcich lží. "V prostredí sociálnej siete denne zasypáva vybraných ľudí tonami urážok. Problémom je, že nenávisť, ktorú podnecuje sa z internetu prelieva do reality a priamo ohrozuje ľudí vo fyzickom priestore. Psychicky labilnejší jedinci si jeho „obvinenia“ pretvárajú do vyhrážok a nie sú výnimočné ani také, ktoré samotné orgány činné v trestnom konaní vyhodnocujú ako vážne, či nebezpečné," uviedla prezidentka s tým, že spravidla sú pritom takéto vyhrážky sprevádzané slovníkom statusov poslanca Blahu.

Jeho podnecovanie ohrozuje nielen mňa, ale aj moju rodinu

Čaputová dlho váhala, či použiť prostriedky práva na svoju ochranu. "Nemyslím si, že politický súboj sa má viesť prostredníctvom súdov a keďže ako politik mám zniesť vyššiu mieru kritiky svojej osoby. Akúkoľvek kritiku znášam zdržanlivo avšak v prípade poslanca Blahu nejde o kritiku, ale o lži a osobné urážky," napísala. "Jeho podnecovanie pritom ohrozuje už nielen mňa, ale aj rodinu a v tomto prípade prestáva ísť iba o výkon mojej funkcie. Po zrelej úvahe som sa preto rozhodla pre cestu právnej ochrany, pričom som zvolila nateraz tú najmiernejšiu cestu."

Verbálne útoky, na ktoré Čaputová reagovala, sú podľa nej o to závažnejšie, že nevychádzajú z faktov a svojim správaním nikdy nedala dôvod na to, aby bola povinná znášať sústredený príval nenávistných statusov zo strany Blahu. "Ani ako verejne činná osoba nie som povinná znášať sústavné verejné šikanovanie a bezdôvodné verejné obviňovanie zo spáchania trestných činov. Prejavy odporcu nielenže neboli a nie sú založené na akomkoľvek pravdivom základe, ale boli a naďalej sú prezentované formou, ktorá vybočuje z pravidiel slušnosti politickej diskusie. Ani sloboda prejavu (na ktorú sa poslanec Blaha tak rád odvoláva) nie je bezbrehá. A aj sloboda prejavu so sebou nesie zodpovednosť. Dnes to už nie je iba môj názor, ale aj rozhodnutie súdu," dodala.

Okamžitá reakcia Blahu

Blaha okamžite reagoval na sociálnej sieti, no svoje statusy sa zrejme odstríniť nechystá a jemnejšia nie je ani jeho rétorika. "Ostro odsudzujem Čaputovej útok na slobodu slova opozičného poslanca," napísal Blaha napriek tomu, že súd uznal, že v jeho prípade nejde o slobodu slova, keďže šíri nepodložené informácie. Zatiaľ ide o prvostupňové rozhodnutie, voči ktorému môžu ešte obe strany konania podať odvolanie v zákonnej pätnásťdňovej lehote.

"Zuzana Čaputová nezvláda politickú kritiku a útočí na slobodu slova spôsobom, ktorý by si nedovolil ani Jozef Tiso," pokračoval a svoje argumenty už tradične zhrnul v niekoľkých bodoch. "Jej dnešný status, v ktorom šíri nenávisť voči mojej osobe, považujem za malicherný a detinský. Zjavne som svojou kritikou zaťal do živého."