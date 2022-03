Migrácia z Ukrajiny zaťažila rozpočty samospráv: Hlas žiada vládu, aby uskutočnila výjazdové rokovanie

Galéria fotiek (1) Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Maarty

SOBRANCE – Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby uskutočnila výjazdové rokovanie venované východným regiónom Slovenska v spojení s prílivom utečencov. Migrácia z Ukrajiny extrémne zaťažila rozpočty najmä menších samospráv a vládny kabinet by mal s ich predstaviteľmi priamo komunikovať. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini to uviedol v sobotu v Sobranciach po stretnutí so zástupcami samospráv v prihraničnom regióne.