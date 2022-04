Štát nepostaví novú nemocnicu z plánu obnovy, ak nepríde s iným prístupom, hovorí Peter Pellegrini

BRATISLAVA - Na Slovensku sa nepostaví z plánu obnovy ani jedna nová nemocnica, pokiaľ štát nezmení prístup a napríklad nekúpi už hotový projekt. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zdôvodnil to časovými lehotami, ktoré súvisia s plánom obnovy.

Kritizoval tiež to, že stále nie sú výsledky súťaže v projekte nemocnice na Rázsochách, ktorú vyhlásila ešte jeho vláda. Pokiaľ minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nepríde s informáciami o Rázsochách, Hlas-SD bude iniciovať parlamentný zdravotnícky výbor. Chcú sa ho pýtať, kedy vláda rozhodne, či sa bude v projekte Rázsoch pokračovať. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že informovať bude po ukončení verejného obstarávania.

"V réžii štátu na Slovensku nebude z plánu obnovy postavená ani jedna nová nemocnica, pokiaľ vláda nekúpi už hotový projekt od nejakej súkromnej firmy a nemá už pripravené niekde miesto, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a môže začať obstarávať toho, kto nám nemocnicu postaví," povedal Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že v rámci revízie plánu obnovy má byť presunutých 300 miliónov eur z projektu pre zdravotníctvo.

Dodal tiež, že tejto vláde sa pravdepodobne nepodarí postaviť žiadnu novú nemocnicu, ak nepríde s novým prístupom. "Ak pôjde štandardnými metódami, tak podľa plánu obnovy musí byť posledná faktúra vystavená k 30. júnu 2026 a prví pacienti do novej nemocnice, ktorá má byť zaplatená z plánu obnovy, musia prísť 1. júla 2026," pripomenul s tým, že ak by chceli takýto plán dosiahnuť, všetky procesy by sa museli začať už vlani.

Pripomínajú reformu nemocníc

Štát podľa Pellegriniho nekoná v prípade Rázsoch, pretože chce, aby bol úspešný projekt súkromnej nemocnice v bratislavských Boroch. Hlas-SD tvrdí, že pre štát je najlepším a najrýchlejším riešením nemocnicu Rázsochy dostavať. Pellegrini pripomenul, že sa stále nezačalo s rekonštrukciou Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ani s ružinovskou nemocnicou, hoci tieto projekty odobrila ešte jeho vláda.

Hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová v reakcii pripomenula, že súčasná vláda dosiahla prijatie reformy nemocníc, ktorá má priniesť špičkovú zdravotnú starostlivosť. "Vďaka prelomovej reforme nemocníc a ambulantnej siete sa dnes môže Slovensko uchádzať o miliardové investície do zdravotníctva z európskeho Plánu obnovy a odolnosti SR," uviedla.

V súvislosti s Rázsochami hovorkyňa pripomenula, že dokumentácia k verejnému obstarávaniu bola predložená Úradu pre verejné obstarávanie. Účelom je vykonanie dobrovoľnej kontroly v rámci konania úkonov kontrolovaného pred uzatvorením zmluvy na uvedený predmet zákazky. "Vzhľadom na to, že predmetné verejné obstarávanie nie je ukončené, Ministerstvo zdravotníctva SR bude komplexne informovať po jeho ukončení, ako aj po ukončení všetkých procesov s tým súvisiacich," uzavrela.